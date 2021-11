Empresária Mônica Oliveira ganha homenagem por ocasião de seu aniversário

Os dias tem sido bastante movimentados para a empresária Mônica Paes de Andrade Oliveira. Querida nos circuitos sociais de Brasília e de Fortaleza, já que é cearense de coração, Mônica ganhou uma homenagem da irmã Isabel, por ocasião de seu aniversário ocorrido no último dia 5 de outubro. Foi um encontro para seis amigas na semana que passou na capital federal. Ao longo do mês, ela recebeu cumprimentos dos familiares e amigos, entre eles de Gláucia Ferrer, sua grande amiga de infância.

No sábado passado, a empresária recebeu para um jantar em casa um pequeno grupo de amigos da filha, a arquiteta Maria Eduarda Oliveira, que ficou noiva do advogado Thiago Lôbo Fleury. O encontro ganhou ambientação assinada por Valéria Leão Bittar. Entre os inúmeros compromissos e o trabalho no grupo empresarial da família, Mônica ainda tem dado apoio ao marido, o ex-ministro e ex-presidente do Senado, Eunício Lopes de Oliveira, que deve disputar mais uma eleição no próximo ano.

Foto: Arquivo Pessoal