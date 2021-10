Colecionador de arte Amador Outerelo celebra aniversário com jantar

Um dos principais anfitriões de Brasília, o advogado, colecionador de arte e filantropo Amador Outerelo Fernandez Júnior celebrou ontem (2), a chegada de seu aniversário. Para brindar a data ele recebeu para um jantar intimista no restaurante Piselli Brasília, no Shopping Iguatemi. “É muito bom poder celebrar a vida com saúde e na presença de amigos queridos”, disse ele após os parabéns.

Na ocasião, Amador comentou que com o avanço da vacinação no Brasil, pretende retornar com o seu tradicional jantar de Natal, famoso na capital. “Este ano voltarei a receber em casa, agora que a vacinação contra a Covid-19 está avançando. Em seguida, comemoro a chegada de 2022 no Rio, com convidados, no meu apartamento na Avenida Atlântica. Quero festejar a vida”, disse o aniversariante.

Fotos: Marcelo Chaves