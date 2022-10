Clã reunido, antecipando, quilates e arte e livro entre os destaques da coluna

Família é o bem mais precioso que todos nós temos. E partindo desse princípio, a empresária Melissa Gontijo reuniu a mãe Ana Maria Gontijo, as irmãs Tamara e Isabela Gontijo, as filhas e sobrinhos para um encontro muito especial em torno da avó, dona Neusa Baeta, que este ano completou 101 anos de idade, e em fevereiro do próximo ano chega aos 102. A tarde, na casa de Ana, no Lago Sul, foi eternizada pelas lentes do fotojornalista Celso Júnior. A matriarca dona Neusa, exemplo de lucidez, de fé e de muita sabedoria, recebeu o carinho e o aconchego das três gerações de sua família.

ANTECIPANDO

Em pleno outubro as lojas de decoração de Natal do eixo Asa Sul – Taguatinga, já estão movimentadas e com clientes adquirindo árvores, bolas de Natal e afins. Decoradores como Nardim Júnior já estão atuando no tema e nomes do circuito social como Anna Paula Fonseca já estão com a árvore pronta. No caso dela, em homenagem aos 200 anos de Independência do Brasil.

QUILATES

A empresária e relações públicas Claudia Salomão recebe na tarde de hoje para um almoço especial no restaurante A Mano, na Asa Sul. Na ocasião, as convidadas presentes irão conferir em primeira mão as criações da designer de joias Fayga Jordão, que aterrissa em Brasília para apresentar o seu criativo trabalho em forma de joias.

ARTE E LIVRO

Advogado José Maciel realiza exposição no Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, com abertura para convidados no dia 14. A mostra Espelho de um Percurso – Pinturas de José Maciel apresenta 64 obras. Na ocasião, será lançada a biografia Vida Vivida – Histórias de Um Advogado. A curadoria é de Claudio Pereira e Danielle Athayde.

PRESENTES

Reconhecido pelos investimentos contínuos em Pesquisa e Desenvolvimento Científico, o Grupo Sabin está presente na 54ª edição do Congresso Brasileiro de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial, que ocorre até amanhã, em Florianópolis. A empresa está sendo representada no encontro pela cofundadora Janete Vaz, e pela presidente-executiva do grupo, Lídia Abdalla.

BOA IDEIA

O Brechó Peça Rara promove o concurso Pequeno Grande Empreendedor, que vai estimular o espírito empreendedor das crianças, entre 3 e 12 anos, para que elas vendam os seus próprios produtos com o apoio das lojas da rede. As inscrições estão abertas até o dia 10 de outubro. Uma boa dica para os pais que querem estimular o espírito empreendedor dos filhos.

CRIAÇÕES

O NACO – Núcleo de Arte do Centro-Oeste realizará o 2º Encontro de Ceramistas dos DF e Entorno, de 16 a 27 de novembro, no Museu Vivo da Memória Candanga e no Eixo Cultural Ibero-americano, com apoio da Secretaria de Cultura do DF e Ministério do Turismo. O evento contará com oficinas, palestras, exposição e feiras de arte e artesanato.

Foto: Celso Júnior