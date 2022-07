As amigas Margarida Kalil e Roseane Jordão promoveram um happy hour em celebração ao aniversário da amiga Elisa Monteiro no Pontão

As amigas Margarida Kalil e Roseane Jordão promoveram um happy hour em celebração ao aniversário da amiga Elisa Monteiro no restaurante Soho, no Pontão do Lago Sul. Muito querida na sociedade, a empresária recebeu o carinho de cerca de 70 amigas. O DJ Cottonete embalou a festa com muita música disco. O bolo e os doces ficaram a cargo da Maria de Fátima Cakes. Já os macarons – muito elogiados, por sinal – eram da Nube Café.

Juliana Monteiro, filha de Elisa, e Paloma Veiga. Foto: César Rebouças Margarida Kalil, Elisa Monteiro e Roseane Jordão. Foto: César Rebouças Magda Barros e Jeanete Monteiro, mãe da aniversariante. Foto: César Rebouças O bolo da festa. Foto: César Rebouças

Oração

O jornalista Gilberto Amaral segue internado no hospital DF Star em situação delicada. Familiares e amigos estão em oração pela rápida recuperação do amigo.