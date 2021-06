Casamento no Lago Sul, o poder do biodisel, unidos e preparativos

O PODER…

A Associação Brasileira dos Produtores de Biodiesel (Aprobio), presidida por Erasmo Carlos Batisttella, comemora o seu 1º ano com um jantar no dia 30, no Clube Naval. A ministra Tereza Cristina confirmou presença e o evento promete contar com a participação do presidente Jair Bolsonaro.

…DO BIODISEL

A Frente Parlamentar do Biodiesel, presidida pelo deputado Pedro Lupion, também será a anfitriã do encontro. A Associação Brasileira dos Produtores de Biodiesel representa um importante setor econômico brasileiro. Evento para um número reduzido de convidados.

UNIDOS

O deputado federal Acácio Favacho é o novo secretário de Comunicação da Câmara dos Deputados. Ele já iniciou a remodelação da Secretaria que promete ser uma das grandes conquistas da gestão do atual presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Os dois já deram início ao trabalho em conjunto esta semana.

O LIVRO…

Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, lança amanhã, às 18h30, no Espaço Pátio Galeria de Arte, do Pátio Brasil Shopping, o livro Tchau, querida: o diário do impeachment, sobre os bastidores do processo sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff.

…DE CUNHA

A obra já é considerada sucesso em vendas. A expectativa é que a noite seja movimentada e com a presença de nomes da República. Cunha escreveu o livro em conjunto com a filha Danielle, que pretende sair candidata a deputada federal em 2022.

PREPARATIVOS

O Dia dos Namorados, no próximo sábado, dia 12 de junho, terá novidades no Pontão do Lago Sul, localizado às margens do Lago Paranoá. O local prepara uma série de ações e menus especiais para celebrar a data dos apaixonados. O Gran Bier, Med Cuisine & Club, Mormaii Surf Bar e Sallva Bar & Ristorante estarão participando.

ANFITRIÃO

O embaixador do Azerbaijão, Elkhan Polukhov, recebe hoje na sede da embaixada em Brasília, para uma coletiva de imprensa. O embaixador tem sido ativo em sua missão no Brasil. Recentemente ele fez doações de cestas básicas e máscaras no Rio, São Paulo e Brasília.

Foto: Jhennifer Correia