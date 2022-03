Atriz Samanta Quadrado participa de sessão solene pelo Dia da Síndrome de Down

A atriz Samanta Quadrado, que interpretou a personagem Mel na novela Um Lugar ao Sol, da Globo, esteve em Brasília. Na capital, ela participou de uma sessão solene, na Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia Internacional da Síndrome de Down. Ainda em Brasília, Mel almoçou com a deputada Erika Kokay e com a ativista Patrícia Almeida, que defendeu na ONU a criação do Dia da Síndrome de Down.

Foto: Arquivo Pessoal