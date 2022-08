Atriz e cantora Zezé Motta participa de conferência no TSE em Brasília

Zezé Motta (foto) desembarca em Brasília nesta quarta-feira. A atriz e cantora irá participar, no Tribunal Superior Eleitoral, às 18h, da Conferência Mulheres Eternas. O convite a Zezé foi feito pela ministra Maria Elizabeth Rocha, do Superior Tribunal Militar, que foi a primeira mulher na história a compor o STM. O evento contará também com a presença do ministro do STF, Edson Fachin, presidente do TSE, e de outras autoridades.

Zezé Motta participará da abertura da conferência, com uma fala importante sobre conquistas femininas. Atuando com assiduidade na televisão, no cinema e em shows, e saudada como a mais importante atriz-cantora do Brasil, a artista durante os seus mais de 50 anos de carreira no país, rompe barreiras e coloca no centro da cena artística nacional as múltiplas dimensões do protagonismo feminino e negro em tela.

VOZES

A sétima edição do Iate in Concert já tem data marcada. Acontecerá no próximo sábado, promovido pelo Iate Clube de Brasília. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, sob regência do maestro Cláudio Cohen, prepara um espetáculo único. O tenor Thiago Arancam e as sopranos Marina Melaranci e Manuela Korossy são os convidados especiais deste ano, com o espetáculo Da ópera aos musicais.

NOTA…

O governo brasileiro se manifestou sobre o fechamento de sete emissoras de rádio católicas na Nicarágua, no último dia 1º de agosto. O Brasil emitiu uma nota repudiando o uso abusivo de violência policial contra líderes religiosos e fiéis no episódio e conclama as autoridades nicaraguenses a restaurarem sem demora o funcionamento das respectivas emissoras e o pleno exercício da liberdade religiosa.

…DE REPÚDIO

De acordo com o Itamaraty, a medida constitui mais um severo golpe ao espaço cívico na Nicarágua e viola o direito à liberdade de religião ou crença, assim como à liberdade de opinião e de expressão. O Brasil defende o direito à liberdade de escolher e praticar livremente a religião. O Brasil é membro fundador da Aliança Internacional para a Liberdade de Religião ou Crença, composta por 36 países.

ENTRE AMIGAS

A aniversariante Margarita Bazzano com as Cunha Campos: Liliana e Ana Maria com a mãe Maria Josina

Empresária e médica cardiologista de destaque em Brasília, Margarita Bazzano como faz tradicionalmente no dia de seu aniversário recebeu a família e os amigos para um jantar festivo. Este ano, a comemoração que ganhou ambientação de Maria Yvonne Lobo, teve como cenário o MED Cuisine, no Pontão do Lago Sul. Cerca de cem convidados marcaram presença na noite. A aniversariante também é conhecida no Distrito Federal por auxiliar inúmeras instituições de caridade e doentes carentes de Brasília.

MEGAFESTA

O cantor Gusttavo Lima está preparando uma megafesta para comemorar o seu aniversário no dia 3 de setembro, em sua suntuosa casa/fazenda em Goiás. Ele pretende estrear nova idade em grande estilo. O sertanejo não está fazendo economia e a comemoração, que promete reunir familiares, amigos e alguns famosos ao que tudo indica deve ser uma das mais caras já patrocinadas pelo milionário músico.

CLOSET

Novos ares e novas tendências: se firmando como ponto de encontro da moda em Brasília, a Maria promove um talk show amanhã com o stylist e apresentador do Queer Eye Brasil, da Netflix, Rica Benozzati. Ele elencará as novidades do universo fashion para o verão, ensinará truques de styling e apresentará o preview da nova coleção da boutique. O evento que será no Lago Sul tem o apoio da DL Store.

FACILIDADE

A GOL Linhas Aéreas desde ontem está usando o reconhecimento facial em seus voos nacionais nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e no Santos Dumont, no Rio. A expectativa é que Brasília também entre no circuito. A novidade, de acordo com a empresa, e trazer mais praticidade e segurança para as viagens, pois não será mais preciso a apresentação de documentos físicos durante o embarque.

Fotos: Bendito Benedito e Arquivo Pessoal