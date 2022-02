Almoço no Clube de Golfe, lentes do poder e mensagem de protesto na coluna

O restaurante Almería, no Clube de Golfe de Brasília, ficou movimentado na tarde de ontem com o almoço que os jovens empresários Rogério e Maria Victoria Venâncio promoveram para comemorar o aniversário da mãe, a joalheira Benigna Venâncio. A tarde contou com a presença de 70 convidados, entre amigas e familiares da homenageada.

Com decoração de Valéria Leão Bittar, em forma de arranjos de orquídeas e demais flores nas cores violeta e branco, a comemoração contou com cardápio especial elaborado pela chef Luiza Jabour, com destaque para as paellas de frutos do mar e de frango servidas na ocasião, que contou com doses generosas de champanhe Veuve Clicquot Brut geladinho.

Na intenção de presentes, a aniversariante sugeriu a doação de cestas básicas para destinar à comunidade carente do Distrito Federal. Dona de coração generoso, entre as instituições e ONGs que serão agraciadas com as cestas doadas está o JBr do Bem, responsável pelas campanhas solidárias do Jornal de Brasília realizadas ao longo do ano.

Benigna entre o marido Francisco Reis e a mãe Tânia Venâncio

“Estou muito feliz em celebrar a vida na presença de amigas tão queridas, que me acompanham ao longo dos anos, e com a minha família por perto. Passamos — e ainda estamos passando — por tempos difíceis, mas sempre com fé em Deus e na espera de dias melhores. Poder comemorar a vida ajudando ao próximo é, para mim, um presente”, disse Benigna.

Mércia Crema e Renata Foresti

Vera Carla Silveira, Sandra Soares Costa, Lívia de Moura Faria e Cleucy Oliveira

Luciana Cunha Campos

Roberta e Karen Rosso

A aniversariante no momento dos parabéns

Lais Amaral, Janete Vaz, Gláucia Benevides, Sandra Costa e Bertha Pellegrino

Jacqueline Freire

LENTES DO PODER

Amigos, políticos e jornalistas estão em oração pelo fotógrafo Orlando Brito, cujos olhos atentos fotografaram 20 presidentes brasileiros e captaram instantes da política nacional que lhe renderam vários prêmios. Amigos lançaram uma campanha para arrecadar fundos para o querido profissional, que está internado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

NOVIDADE

Líder global em equipamentos de fitness comerciais, a Life Fitness será inaugurada hoje, no Park Sul. Trata-se da primeira loja conceito da marca em Brasília, que passará a atender a todo o Centro-Oeste. O aguardado empreendimento, além de expor os produtos e lançamentos, proporcionará uma experiência de interação para os visitantes do espaço.

MENSAGEM…

O deputado federal Átila Lins (PSD-AM) enviou mensagem, como integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, ao ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto França, protestando contra a forma como estão sendo deportados os brasileiros que tentam ingressar nos Estados Unidos de forma ilegal.

…DE PROTESTO

O parlamentar disse ser um absurdo. “Merece a repulsa das pessoas de bem do nosso país. O protesto que faço é que essa deportação — que vai continuar, pois os brasileiros insistem em ir para os EUA de forma ilegal em busca de uma vida melhor — seja feita de forma civilizada, sem algemas”, pediu Lins.

POR AQUI

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes estará hoje no Senado Federal. Nunes aterrissa em Brasília para acompanhar de pertinho as votações de matérias do interesse da maior e mais populosa capital do Brasil. Com ele, a tiracolo, virá também o ex-deputado, ex-prefeito de Araraquara e atual assessor da prefeitura, Marcelo Barbieri. A agenda está cheia.

Fotos: César Rebouças