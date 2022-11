Advogado Estenio Campelo é homenageado por sua colaboração em favor de hospital

Advogado e filantropo de Brasília, Estenio Campelo recebeu uma merecida homenagem na semana que passou. Durante a inauguração do Laboratório de Pesquisa Translacional do Hospital da Criança de Brasília, do qual é um dos benfeitores, sempre colaborando com doações financeiras e de equipamentos, ele recebeu uma placa em sua homenagem na ocasião que também comemorou o 11º aniversário do Hospital da Criança.

Outras personalidades e empresários de destaque da cidade também foram homenageados. Homem de extrema fé e dono de um coração bondoso com as causas sociais, o renomado e bem-sucedido advogado também é um dos padrinhos patrocinadores da campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília. Promovida pelo JBr do Bem a ação favorece a comunidade carente do DF.

A gestora do UniCeub Mônica Lopes, o reitor do UniCeub Getúlio Lopes, também homenageado, com Estênio Campelo e o advogado João Rodrigues Neto

“Sinto-me muito feliz e lisonjeado com o recebimento desta homenagem, muito mais ainda, reconfortado por saber que esta minha atitude irá proporcionar mais bem-estar às crianças que buscam tratamento para a cura do câncer, internadas no Hospital da Criança de Brasília”, disse Estenio que também costuma auxiliar outras causas sociais e instituições de caridade da cidade.

“A ajuda às causas sociais é necessária e vital àqueles que dela necessitam e traduz para o benfeitor a satisfação pessoal e a paz interior daquele que, espontaneamente, se oferece a realizar este gesto de caridade e amor”, destacou o advogado, que este ano passará o Natal celebrando o nascimento do Menino Jesus acompanhado da esposa, a educadora Ana Cristina, do filho João Gabriel e do enteado Jorge Renan.

ELEITA

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios elegeu ontem por unanimidade, a juíza de Direito Substituta de 2° Grau Carmen Bittencourt para ocupar o cargo de desembargadora da Justiça do DF e Territórios. Eleita pelo critério de merecimento, a magistrada irá ocupar a vaga da aposentadoria da desembargadora Carmelita Brasil. Ainda não há data prevista para a posse.

SETLIST

Muito requisitado em Brasília, o DJ Edy passará a virada do ano longe do Distrito Federal. Conhecido por tocar nas festas mais concorridas da cidade, ele estará trabalhando no réveillon em São Luís do Maranhão. Edy será uma das atrações da virada de ano do Hotel Rio Poty, um dos principais da capital maranhense. O DJ costuma tocar sempre fora de Brasília na temporada dos festejos de fim de ano.

PINCELADAS

Depois de vinte anos, o artista plástico Paulino Aversa volta ao universo das Kombis com a exposição Kombi Nação, o retorno da Van Filosofia, que será aberta amanhã, com coquetel para convidados, na Mercato Galeria & Design, no Gilberto Salomão. A mostra conta com dez quadros e nove objetos, onde a Kombi é a grande inspiração. A visitação ficará aberta ao público de 2 a 31 de dezembro.

JANTAR

O Salão Nobre do Cota Mil Iate Clube ficou movimentado ontem por conta de uma ocasião especial. A realização de mais uma edição do Sabor de Escola. O projeto visa valorizar uma profissional que é muito importante no aprendizado do aluno: a merendeira. O jantar foi em homenagem às profissionais participantes do concurso. A final acontecerá no próximo sábado (3), na Universidade Católica de Brasília.

Fotos: Paulo Lima