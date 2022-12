Ex-secretário Valdetário Monteiro assume vaga na Academia Brasileira de Direito

Nome bastante respeitado em Brasília, o advogado Valdetário Andrade Monteiro tomou posse neste fim de ano como o mais novo integrante da Academia Brasileira de Direito (ABD). O ex-secretário da Casa Civil do Governo do Distrito Federal assumiu a cadeira nº 46 da importante instituição, durante um prestigiado e concorrido evento no Unique Palace, que contou com a presença do governador Ibaneis Rocha.

O advogado recebeu os parabéns da filha Beatriz Andrade após a cerimônia

O advogado e professor nas disciplinas de Processo Civil e Direito Tributário, entre tantos compromissos em sua área de atuação, também preside a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Nacional. Com um currículo extenso, é membro do Instituto dos Advogados do Ceará e da Academia Cearense de Letras Jurídicas, tendo já chefiado a OAB-CE e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará.

Valdetário Monteiro com a esposa Ana Karine Moreira e a filha Sara Andrade

“É uma alegria muito grande e enorme responsabilidade, após ter presidido a OAB/CE, composto o CNJ e dirigido a Casa Civil, ocupar a cadeira do professor Paulo Bonavides na Academia Brasileira de Direito ao lado dos maiores nomes do Direito no Brasil”, disse Valdetário à coluna. Vale destacar que o renomado advogado também foi conselheiro no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), bem como no Conselho Federal da OAB.

OBRIGADO

A coluna agradece a empresária brasiliense Rosângela Lacerda que, sempre solidária às causas envolvendo os menos favorecidos, fez a doação de dezenas de panetones da marca Bauducco para a campanha solidária de Natal do Jornal de Brasília, promovida pelo JBr do Bem. A ação irá beneficiar ONGs, instituições de caridade e pessoas em situação de rua do Distrito Federal e também do Entorno.

GRATIDÃO

Quem também está dando a sua colaboração para a causa é o empresário Rodrigo Dora. Ele fez a doação de dezenas de panetones Bauducco e se programa para doar brinquedos à ação solidária do Jornal de Brasília. Doações que estão fazendo a diferença na campanha que conta exclusivamente com as doações de amigos, leitores e padrinhos patrocinadores da iniciativa que está em sua décima edição.

SUCESSO

Falando em Rodrigo Dora, ele segue nos próximos dias em viagem para Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, para uma feira internacional de alimentos. A sua RDR Coffees estará presente, lançando o seu café arábica Mundo Novo Bossa Nova com um tema musical. Dora, junto com sócios, possui três fazendas. Eles produzem, em Minas Gerais, atualmente, mais de 28 mil sacas por ano de café arábica.

SOLIDÁRIOS

Nosso obrigado também segue para um casal bastante solidário. O empresário César Canhedo e a esposa Claudia Tolentino, que todos os anos participam da campanha solidária do JBr doando brinquedos para as crianças carentes atendidas pela ação social. As bonecas de excelente qualidade farão um Natal sem dúvida mais feliz para os pequenos em situação de vulnerabilidade social.

Fotos: César Rebouças