Entre no rabo da bicha* para conhecer esta Taberna Lusitana

Quando já sentia que a culinária portuguesa não poderia impressionar mais por aqui, vem a Taberna Lusitana, com seu jeito modesto, e me arrebata

Bacalhau já é uma paixão brasileira há anos, mas eu, confesso, nunca fui a maior fã. Para ser sincera, nunca entendi por que, dentre dezenas de opções diferentes e maravilhosas que poderíamos importar da nossa antiga metrópole, bacalhau à Gomes Sá, bolinho de bacalhau e arroz doce (que eu detesto) eram os mais populares há algumas décadas.

Nada contra a um bacalhau bem feito. Eu amo a versão com nata, por exemplo. Mas melhoramos muito nossa “cartela” de opções! Arroz com brócolis, arroz de pato, arroz de polvo, pastel de nata, ovos moles, enfim, deu para ampliarmos nosso paladar inspirados por nossos irmaoshhh portuguesishhhh (eu tentei, desculpa). Então, depois de pioneiros como Mouraria, que fechou, Sagres e Dom Francisco e, agora com locais como Almería, Tejo e Manuelzinho, conhecer o Taberna Lusitana foi uma alegria inesperada.

A começar pela Francesinha (R$ 49-69)! Apesar do nome, esse tradicional sanduíche é símbolo da gastronomia portuguesa! Enquanto Porto disputa mais tradição, Braga tem fama de melhor receita e é justamente a que inspirou o Taberna.

Duas camadas generosas de pão, entremeadas por filé, bacon, linguiça portuguesa e ovo frito, cobertos por queijo e um molho secreto MARAVILHOSO. E ainda acompanha batata frita. Cara, um “lanche” que serve de almoço, farto e delicioso. Tem opção com outras carnes e, inclusive, vegetariana.

Confesso que era a minha maior expectativa, mas nada ficou abaixo de ‘extremamente bem feito e delicioso’, como as pataniscas de bacalhau (R$ 69), feitas sem massa de batata e, portanto, com mais destaque para o recheio; o Polvo a Lagareiro (R$ 145), feito ao forno, com azeite confitado com páprica defumada, batatas ao murro, alho assado e tomate confit.

Uma surpresa encantadora, também, foi o Cabrito Assado (R$ 175/kg), que vem desmanchando, feito com batatas forneadas e acompanhado de um maravilhoso brócolis com alho.

O Bacalhau ao Forno (R$ 105/1pessoa e R$ 205/2pessoas) é feito com lombos frondosos de bacalhau e a clássica combinação de cebola, azeitona, ovo e batata, acompanhado de um típico e gostoso arroz com brócolis.

Para fechar com chave de ouro, um dos melhores pastéis de nata que já provei! Quentinho e super recheado, perfeitamente casado com um espresso.

Meu coração virou português.

*Em português de Portugal, isso quer dizer “entre no fim da fila”.

