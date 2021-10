Moda e turismo em sintonia, casamento e mais…

Na coluna de hoje temos: moda, casamento, aniversários dicas e mais. Confira!

Moda e turismo em sintonia

O projeto Collections Brasília uniu moda e turismo em um mesmo evento. Dez marcas com DNA brasiliense fizeram de pontos turísticos da capital, uma passarela. Os desfiles foram filmados em locais icônicos da cidade e o resultado será conferido no desfile virtual, Spring Collections, no dia 6, no canal do YouTube #collectionsbrasilia. Para a secretária Vanessa Mendonça (foto), que apoia o projeto, criado pelo Sindiveste,“Moda também é turismo, é economia criativa, é atração para negócios”.

Secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça. Foto: Celso Júnior

Expo Dubai

Conforme esta coluna noticiou em julho, o vice-presidente Hamilton Mourão (foto) desembarcou nos Emirados Árabes para participar hoje da abertura da EXPO Dubai 2020, que segue até 31 de março do próximo ano. O ministro do Turismo, Gilson Machado, também estará presente. Durante esses 182 dias, milhares de empresários, turistas brasileiros e lideranças políticas devem visitar o evento.

Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão durante Chegada e recepção em Dubai. Foto: Romério Cunha/ VPR

Anna Flávia e Átila Filho

Em elegante cerimônia às 19h, na Catedral Metropolitana de Brasília, a médica Anna Flávia Roriz e o advogado Átila Lins Filho (foto), se unem em nome do amor. Ela é filha de Andréa e do empresário Rodrigo Roriz, e o noivo, de Rita e do deputado Átila Lins. O Cota Mil será palco da requintada recepção, com decoração da talentosa Valéria Leão Bittar. César Serra comanda o cerimonial.

Sessão parabéns

Um estrelado time de librianos comemora aniversário neste fim de semana.

Amanhã assopram velinhas, Susie El Haje Lobo, Mônica Cortopassi Cruz, Amador Outerelo Fernández Júnior e Giancarlo Lettieri.

No domingo, quem conta tempo do outro lado do mundo, é a nossa correspondente na China, Aldaceli di Paula. Desejamos a todos muita saúde, amor, sucesso e felicidade neste novo ciclo que se inicia!

EON Festival

Com preços populares, evento de música clássica agita neste fim de semana o estacionamento do Nilson Nelson. Neste sábado, às 19h30, a Orquestra Filarmônica de Brasília e a banda Quatro Estações apresentam o espetáculo “Legião Urbana Sinfônico”. No dia seguinte, o grupo Estação do Choro fará um “Tributo à Cartola” e homenagem a Waldir Azevedo. Ingressos no www.sympla.com.br.

Gastrobar

O Mercadito Noronha é a mais nova aposta do Grupo FUNN. O Gastrobar vai abrir as portas na paradisíaca ilha no Verão. Para celebrar, o grupo lança o “Mercadito Feelings”, projeto dentro do complexo de entretenimento MAAYA, amanhã, a partir das 16h.

Segredo da boa saúde

O sentimento de Amor legítimo liberta o ser humano das algemas do rancor, que lhe provoca uma série de enfermidades psíquicas, físicas e, consequentemente, sociais. Certa ocasião, questionaram o grande evangelista norte-americano Eli Stanley Jones (1884-1973) sobre o segredo de sua boa saúde, apesar da idade já avançada e das muitas andanças missionárias que tinha realizado pelo mundo. Entre outras coisas, respondeu: “Não tenho ódios nem ressentimentos (…). O ódio é um veneno que deve ser eliminado de nossas vidas”.

Mensagem de José de Paiva Netto, jornalista, radialista, escritor e diretor-presidente da LBV