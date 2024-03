Coluna Lia Dinorah

PARALISIA

O medo é essencial para a vida. É o medo que ajuda a descarga de adrenalina que faz com que a presa fuja do predador. Que nos impede de aventuras e desventuras. Que impõe um limite invisível, mas palpável o suficiente para nos proteger de imprudências. O medo, porém, torna-se nocivo quando nos paralisa e nos impede de caminhar. Quando vemos apenas o lado obscuro, sem enxergarmos o caminho a seguir. O mesmo é maléfico quando mina nossas chances de sucesso ante as oportunidades da vida. A Bíblia diz que “o verdadeiro amor lança fora todo medo”. Que nos apeguemos ao amor do Pai na confiança de que nele não há nem medo e nem insegurança. Por isso lance longe seus receios e temores e apegue-se as verdades do céu a seu favor.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Primeira reunião do ano

Deve ser na semana que vem a próxima reunião do presidente Lula com todos os seus ministros, o que não acontece desde o ano passado. Ele vai cobrar resultados, mas tem ministério no atual governo, que nem o próprio ministro sabe para que existe.

Imposto de Renda

A Receita Federal anunciou que o programa gerador da declaração do Imposto de Renda 2024 (ano-base 2023) será disponibilizado ao contribuinte a partir do dia 15, mesma data do início da temporada de envio do documento.

EXCELÊNCIA EM ORTOPEDIA

Os médicos Marcelo e Mariana Ferrer, pai e filha, estiveram na Mayo Clinic, em Rochester, para acompanhar a unidade de Ortopedia. Uma valiosa oportunidade para ver casos, pesquisas e novas tecnologias neste grande centro, um dos maiores e mais respeitados do mundo, que ficou em primeiro lugar na lista de “Melhores Hospitais” do US News & World Report. A Clínica Mayo, que tem cerca de 60.000 funcionários e mais de 4.500 médicos, é conhecida por sua excelência em áreas como tratamento de câncer, cardiologia, neurologia e ortopedia. Também possui um grande departamento de pesquisa que realiza estudos sobre novos tratamentos e procedimentos.

Clima da Posse

A posse do advogado, poeta e artista José Maciel (foto) como mais novo membro no Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, às 19h, vai ter o jazz como trilha sonora. Depois da cerimônia, Maciel receberá os convidados com um coquetel e apresentação do Vitor Adonei Trio, com os músicos Vitor, no piano, Dido Mariano no baixo acústico e Son Andrade na bateria. Os convidados ainda podem ser brindados com uma palhinha do acadêmico na bateria, instrumento que ele também toca.

Tarde festiva

A Embaixada do México e o Clube Internacional de Brasilia darão início as atividades de celebração do Ano Dual México/Brasil 2023/2024, amanhã, às 16h, no Espaço Cultural Alfonso Reyes. O evento incluirá a palestra “Interconexões Ancestrais” por Laura Esquivel, embaixadora e anfitriã, lançamentos do site para o Ano Dual e do canal Youtube da Embaixada mexicana, além de uma homenagem a Lu Alckmin, idealizadora do Projeto Padaria Artesanal.

Vale conferir

Continua em cartaz, até o próximo dia 16, na galeria A Pilastra, no Guará 2, a exposição coletiva “Estranheza íntima”, com os artistas Brida Abajur, Fernanda Azou, Loreni Schenkel, Lua Kixilô Cavalcante, Manu Dib e Ricardo Caldeira. Curadorias de Camila Netto e Guilherme Brandão.

Literatura

PhD em economia de empresa e mestre em Sociologia do Emprego, o português Pedro Ramos, desembarca em Brasília para o lançamento do seu livro “Gestão de Pessoas de A a Zen”. A obra reúne artigos e crônicas sobre Gestão de pessoas e lideranças, enfatizando o papel dos líderes no desenvolvimento das equipes. A sessão de autógrafos será nesta quinta-feira, no Edifício ION, às 19h.

Tour vintage

Jornalista de texto apurado e colecionador de antiguidades, Jota Mape foi a Curitiba para encontrar-se com o precioso amigo, o intelectual Wilson Bueno. Levou embrulhado para presente um relógio de parede, uma de suas peças originais e devidamente catalogadas. Depois seguiu para Londrina, onde fez périplo pelos muitos antiquários, verdadeiros parques de diversões para o negociante e amante de raridades.

Alto padrão

Em seu espaço de beleza homônimo, instalado no Alphaville Flamboyant, a bela empresária Bel Lasmar (foto), destaque da nossa melhor sociedade juntamente com o seu marido Rildo, reinam absolutos na administração de procedimentos de alta tecnologia que alçam mulheres ao topo de empoderamento. Em temporadas de pausa, a profissional procura novas formas de fazer com excelência o que já faz de melhor.

Cenários encantados

Quem cumpre roteiro no país da bota até o início de março, é o engenheiro ambiental Maurizio Sponga e a arquiteta Isabel Coelho. Começaram pela Toscana e seguiram para o sul da Itália. O casal se encantou com os trulli de Alberobelo e o cenário de Matera, a cidade branca da Basilicata.

A bordo

Empresário Cláudio Valente e os dentistas Magno Pinheiro e Leandro Savine estiveram juntos na comemoração do aniversário de Magno – responsável pelo sorriso de muitas celebridades –, durante jantar no Restaurante Bartolomeu. Breve seguem em cruzeiro pela costa brasileira. O roteiro será de Santos a Maceió.