Coluna Lia Dinorah

BC receberá

Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, irá receber um prêmio em Miami no dia 20, na 28ª edição Bravo Beacon of Innovation Award, do Council of the Americas (COA) referente a implantação do pagamento via Pix.

prêmio

A entidade considera que “desde o seu lançamento, há menos de três anos, o Pix tem tido um tremendo sucesso, sendo agora usado por mais de 700 instituições financeiras e por 80% dos brasileiros adultos, promovendo inclusão financeira no Brasil sem precedentes”.

internacional

O COA também destaca que o Pix é um pioneiro em termos de bancarização, se tornando um modelo para outros bancos centrais que têm procurado desenvolver soluções similares.

O boom dos vinhos belgas

A Bélgica não é apenas o país da cerveja, agora também é a terra do vinho. Não só graças ao aquecimento global, mas também às castas híbridas mais resistentes às doenças fúngicas, a criação de propriedades vinícolas não para de crescer. Em 2019, o país tinha 154 viticultores, 198 em 2020, 259 em 2022. E a produção de vinho teve um boom: quase três milhões de litros em 2022 e o dobro no ano anterior.

UE: Política Agrícola

tem "gosto a rolha"

Com 2,2 milhões de propriedades agrícolas, a União Europeia representa 59% da produção mundial de vinho. No âmbito da sua Política Agrícola Comum (PAC), a UE pagou cerca de 500 milhões de euros por ano aos seus viticultores entre 2014 e 2023, para lhes permitir “reestruturar as vinhas e reforçar a sua competitividade”. Os resultados foram ineficientes, estimam os peritos do Tribunal de Contas Europeu após uma auditoria realizada na França, Itália, Espanha, República Checa e Grécia. Criticada por ter financiado “mudanças não estruturais sem ambição ambiental”, a política de “reestruturação” promovida por Bruxelas tem “gosto a rolha”.