Coluna Lia Dinorah

A BENIGNIDADE DE DEUS

Somos convidados a celebrar a benignidade do Senhor e os seus atos gloriosos. No livro de Jeremias 31.3, o Senhor diz: “Com amor eterno te amei; também com amável benignidade te atraí.” A benignidade de Deus é sinônimo de sua misericórdia. O coração de Jesus Cristo é o lugar de experimentarmos a misericórdia. O Senhor se compadece das nossas fraquezas, já que Ele mesmo foi provado em tudo como nós. Por isso, diariamente somos alcançados pela misericórdia divina.

Logo, devemos ser benignos para com as pessoas, ser tolerantes com os fracos na fé. A palavra de Deus afirma que o Senhor usa para conosco a mesma medida de benignidade que usamos para com os nossos semelhantes.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

34 anos do TBV

“No TBV, a Força Divina da Primeira Caridade”, esse é o tema da celebração dos 34 anos do Templo da Boa Vontade. Uma programação especial está sendo preparada para receber os milhares de peregrinos que se dirigirão à capital, nos dias 20 e 21, para as festividades. Destaque para a Sessão Solene, a hora mais aguardada pelos peregrinos que vão acompanhar a mensagem fraterna, ecumênica e de paz do fundador, José de Paiva Netto, dedicada a todas as famílias.

Carminha Rajzman, Sônia, Andréa e Thaís Ghisi Conceiçao Pinheiro e Pompéia Addario Betty Bettiol, Wilma Pereira e Cláudia Peralta Moema Leão e Maria Luiza Mathias

Celebrate

Adriana Samartini vai soltar a sua bela voz nesta quarta-feira, no almoço de lançamento do Réveillon Celebrate Gran Bier, no Pontão do Lago Sul. Todos os anos a cantora embala a festa da virada no espaço gastronômico, às margens do Lago Paranoá.

Tim-tim

As novidades e vinícolas participantes da 18º edição do Vinum Brasilis serão apresentadas nesta quarta-feira, às 19h, em avant-première para convidados. O evento, considerado uma das maiores feiras de vinhos nacionais, vai acontecer nos dias 20 e 21, na Ascade.

Moda e arte

Um evento especial vai marcar o pré-lançamento do 16º Salão do Artesanato, no dia 11. Na ocasião, haverá desfile da coleção do estilista Maurício Duarte e exposição de Daiara Tukano, com a presença de ambos os artistas. Será às 18h30, no Museu Nacional da República.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Grande…

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga o SUS a oferecer tratamento para pessoas com síndrome de fibromialgia ou fadiga crônica.

…avanço

A proposta garante ao paciente atendimento multidisciplinar com médicos, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, além de assegurar o acesso a exames, assistência farmacêutica e outras terapias.

Universo kids

O Dia das Crianças será especial no Pontão. O complexo de entretenimento e gastronomia receberá, no dia 12 de outubro, diversos personagens infantis em evento aberto ao público.