Coluna Lia Dinorah

Queda das fronteiras e caminhos tortos

Assiste-se, hoje mais do que nunca, a quedas de fronteiras de todos os tipos. Realmente, isso é um fato inarredável como ocorreu com a Primeira (a do carvão) e a Segunda (a da eletricidade) Eras Industriais, que, afinal, trouxeram grandes benefícios. A questão é valermo-nos desse fenômeno social, a fim de conquistar os melhores proveitos para o povo, e não contra o povo. Costumo dizer que vivemos a época do integra ou desintegra. Já que os religiosos demoram a realizar, como é do seu dever, a integração sublimada pelo Amor, os negociantes o vão fazendo, o que é parte também de um determinismo econômico, mesmo que aos trancos e barrancos. O comércio possui a sua destacada função social. Falta-lhe, porém, o alto sentido do espírito de Caridade. Ou o ser humano aprende a linguagem do coração e faz dela poderoso instrumento de reforma humana, social e política, ou os efeitos da globalização irão se voltar até contra os que dela têm tirado proveito.

Mensagem de José de Paiva Netto

Jantar dançante

A primeira-dama do DF, Mayara Noronha e a embaixatriz do Gabão, Julie-Pascale Moudouté-Bell estão entre as patronesses de honra da noite de gala beneficente em prol da Casa do Menino Jesus e da Associação Padre Júlio Negrizzolo, que será realizada, às 19h30, no Clube Naval.