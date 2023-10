Coluna Lia Dinorah

INSUBSTITUÍVEIS

A percepção de eternidade parece impregnada em nossa mente. Eternamente jovens. Sempre no comando, insubstituíveis em nossas organizações. As luzes da ribalta são nossa zona de conforto, de onde achamos que o mundo sempre nos aplaudirá. Líderes religiosos, grandes vultos da música, políticos intocáveis, e nós, meros mortais, em quarenta anos, na sua maioria, já não estaremos aqui.

Sairemos da vida para as páginas da história ou para o vale do esquecimento. Tanta luta, tanta guerra, tanta falta de tempo, tanta ansiedade servem apenas para abreviar nossa passagem neste mundo, minando nossas forças e nos consumindo. O Cristo disse que ajuntássemos tesouro no Reino dos Céus, onde ladrão não rouba nem ferrugem corrói. Que aprendamos a viver esta vida sem sofreguidão e ânsia de ter e ser, e possamos usufruir aqui ainda parte do que o céu nos reserva. Aliviar a bagagem torna a viagem mais agradável.

Mensagem do pastor Ricardo Espindola

Cinquentenário

O Clube de Engenharia será palco, às 18h30, do coquetel comemorativo aos 50 anos da STE-Serviços Técnicos de Engenharia S.A.

Mérito

Pela sexta vez, merecidamente, Renata La Porta arrebanhou o Prêmio Encontro Gastrô, como o melhor bufê de festa da capital do país.

Qual o valor da felicidade?

Este é o tema da palestra que Minervino Neto, CEO da Dale Carnegie Brasília, fará amanhã na Casa Thomas Jefferson da 706/906 Sul, com a participação de Maria Braz, gestora de RH do Sesi/Senai, Regiane Machado, superintendente Corporativa, Dyogo Rocha, coordenador geral do DNIT, e Marly Vidal, diretora executiva do grupo Sabin. O ingresso será um brinquedo novo para ser doado para a Casa Azul, que atende crianças e jovens em situação de risco.

Instituto Desponta Brasil

Às 16h30, autoridades e empresários marcam presença na Administração do Parque da Cidade, no coquetel de lançamento do projeto sustentável PAS – Praça de Articulação Social, que será replicado em todo o país. O projeto vai fomentar a socialização da população local por meio de equipamentos urbanos de madeira plástica ecológica, geração de energia solar e disponibilização de água potável.

Amigos do Bem

Mestre em convivência social e colunista, Adelita Costa e a badalada empresária de sucesso Adriana Gomes, da loja Encantare, foram convidadas especiais do grande evento que reuniu, ontem, em São Paulo, a elite do empresariado nacional para celebrar os 30 anos do Amigos do Bem, que vem transformando a realidade brasileira. A noite elegante, paginada com coquetel-jantar, show e apresentação do jornalista Pedro Bial, teve como anfitriã a presidente e fundadora da entidade, Alcione Albanesi, que dividiu a cena com o empresário Marcos Koenigkan, do Mercado e Opinião.