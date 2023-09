Coluna Lia Dinorah

PRECIOSOS PROVOCADORES INTELECTUAIS

Caros amigos, prezadas amigas, preciosos provocadores intelectuais, a existência humana é, de certa forma, como a pesquisa científica. A Ciência é uma provocação diária. É a indagação que não cessa. É a vontade permanente de desvendar, para que se rompam as fronteiras do saber ilimitado. E essa busca só será plena quando o ser humano finalmente atingir o entendimento do Espírito, pois não existe apenas a dimensão física para examinar. Por isso, a nossa querida Ciência deve permitir-se ultrapassar as balizas da mente, a fim de se deparar com o Todo Universal. Lembro-lhes que Deus é Ciência, e nada mais espiritual do que Ele. Nada em Ciência se encontra em sua forma derradeira. Foge à lógica conceber obstáculos intransponíveis – mesmo no campo da investigação da existência do Espírito – para uma especialidade essencial ao desenvolvimento humano, em que pesquisar, analisar, pesquisar de novo, mais uma vez analisar, para concluir em amplitude de reflexão ad infinitum, representa a base de sua luminosa lide (…). Mormente agora, quando o mundo se transforma tão depressa, e o Amor Fraterno não pode ser esmagado pela frieza, pela ganância, pelo cifrão.

Mensagem de José de Paiva Netto

Porão do Rock

Com a escalação dos Raimundos, o line-up da edição comemorativa de 25 anos do Porão do Rock está completo. A banda mais importante da cidade encerra o mistério sobre a atração de amanhã, que terá também Dead Fish, CPM 22 e Céu. O evento vai agitar desta sexta-feira ao dia 1º, o Eixo Cultural Ibero-Americano.

Hipismo

O badalado Campeonato Brasileiro de Salto Sênior e Master, promovido pela Confederação Brasileira de Hipismo, movimenta até o dia 1º a Hípica de Brasília. Alguns dos maiores nomes do esporte do país disputam nas categorias sênior, sênior especial, master, master A, master B e Top.

Sessão de autógrafos

Neste sábado, a partir das 16h, o jurista e professor Tiago Pavinatto lança o livro Da Silva: a Grande Fake News da Esquerda, na Livraria Leitura do ParkShopping.

Fitness

Chega em Águas Claras neste sábado uma experiência única em treinamento funcional. O Studio Kore, marca que pertence ao Grupo Velocity, proporciona treinos coletivos que exercitam o corpo de forma completa em um ambiente energético, com muita luz e música.

Leilão do século

Sotheby’s vai leiloar coleção de vinhos estima a US$ 50 milhões de Pierre Chen, uma das maiores e mais valiosas coleções de vinhos à venda no mercado. O leilão, que será composto por 25 mil garrafas de vinho, intitulado “O Atlas do Epicurista: Viagem pela Adega Lendária de Pierre Chen”, é uma série de cinco vendas que acontecerão em Hong Kong, França e Nova York, com eventos de degustação em Londres, a partir de novembro de 2023. Chen passou quatro décadas colecionando vinhos e arte moderna, além de garrafas excepcionais, a sua coleção conta com pelo menos sete Picassos e obras de Hockney, Twombly, Richter, Doig e Freud. Algumas de suas pinturas estão incluídas na atual exposição da Tate Modern, Capturing the Moment.

Bebendo com ética

Após leilão da mais valiosa venda de uma garrafa do Domaine de la Romanée Conti, o corretor da bolsa e ex-proprietário dos vinhos leiloados, Danny Younis, questionou sobre a ética de beber vinhos caros. A garrafa de DRC foi vendida pela casa de leilões Langton’s por 30 mil dólares australianos, cerca de 97 mil reais. Em entrevista ao Australian Financial Review, Younis disse que “ (… ) de maneira alguma passa pela minha cabeça beber isso. Mesmo se eu compartilhasse com 10 pessoas, isso me deixaria com um estranho dilema ético, pois o dinheiro provavelmente poderia ser usado em outro lugar, em vez de beber o que é efetivamente apenas suco de uva fermentado glorificado.” (tradução livre).