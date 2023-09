Coluna Lia Dinorah

Birthday

As chiques e elegantes da Corte estarão reunidas, às 17h30, na bela comemoração do aniversário da querida Sônia Ghisi.

Alimentação

Desta quarta-feira ao dia 29, a Companhia Nacional de Abastecimento participa da Feira Expoalimentaria 2023. Realizado em Lima, no Peru, o evento apresenta novidades de empresas peruanas e internacionais relacionadas aos empreendimentos e cooperativas da agricultura familiar e indústria alimentícia.

Obra

“Direito Administrativo do Trabalho” é o livro que o procurador do Distrito Federal Hugo Fidelis lança, às 19h, no Mercearia Bar & Restaurante.

Tempo de comemorar

Com um simpático e irrecusável save the date, a psicóloga Rosa Donzelli já mobilizou os amigos para mais um aniversário. Ela, que é expert em comemorações em grande estilo, vai brindar mais um ano de vida no dia 3 de outubro, depois de empreender mais uma de suas muitas viagens. O spot escolhido é o salão de festas do Residencial Viena em noite que, com certeza, será de alta gastronomia e vinhos selecionados, como acontece em todas as suas celebrações.

Pé na areia

Personalidade tradicional da sociedade goiana, que a tem em grande conceito, a médica Maria Helena Vilela, diretora de clínica de diagnóstico em uma das mais prósperas cidades do interior de Goiás, partiu para uma semana de férias na paradisíaca praia de Jericoacoara, no Ceará. Quem lhe faz companhia é sua irmã Fábia Mendonça, também sua cúmplice em fugidas rápidas para recarregar as energias.