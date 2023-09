Coluna Lia Dinorah

Barroso no…

O ministro Luís Roberto Barroso assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, na próxima quinta-feira.

…comando do STF

Barroso sucederá a ministra Rosa Weber, que se aposenta em 2 de outubro. Ele tem dito que, na presidência da Suprema Corte pautará o julgamento da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal.

Joias autorais

Brasília recebe a primeira loja da marca Maria Dolores, no Park Shopping. Com coleções reconhecidas pelos traços icônicos que transbordam personalidade, a marca apresenta joias com beleza e relevância.

Conferência

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair; o ex-presidente do BID, Luis Alberto Moreno; e Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia estão entre os palestrantes de renome confirmados na Conferência Hemisférica de Seguros, considerado o maior evento de seguros da América Latina, que acontece até o dia 26, no Rio de Janeiro.