Coluna Lia Dinorah

CORAGEM FIRMADA EM DEUS

Se amamos de verdade, até para a luta comum nos tornamos mais fortes. Nada ensombrece o nosso destino. Pelo contrário, robustece dentro de nós aquilo que possuímos de mais valioso, que é a coragem sustentada em Deus, aquela em que se devem alicerçar as outras boas qualidades espirituais e humanas. Por isso, o Amor Fraterno é o inesgotável combustível dos que têm e vivem um grande e verdadeiro ideal. Quando o desafio aparecer no caminho dos casais, a reflexão mais apropriada seria: “Ora, nós nos unimos por quê?! Porque nos amávamos! Então, continuemo-nos amando e vençamos o mal que porventura nos queira separar”. E, aqui, valho-me de mais um luminoso ensinamento do digníssimo Dr. Bezerra de Menezes (Espírito): “Só poderemos fortalecer o mundo se fizermos o mesmo com a união conjugal, familiar. Não existe humanidade firme ou segura se a família não estiver totalmente preservada”. Eis aí! Casal unido é aquele que vive integrado no Pai Celestial, cuja face é o Amor. Portanto, quanto mais amamos, mais Ele se manifesta em nós, porque o Amor não é velho nem novo. É eterno, porque é Deus.

Mensagem de José de Paiva Netto

Avise-Me!

Os Cartórios de Protesto do Brasil lançaram o serviço Avise-Me!, em que os usuários que se cadastrarem passam a ser notificados de forma automática e gratuita, via SMS e/ou e-mail, caso alguma dívida seja lançada de forma eletrônica em seu CPF ou então no CNPJ da empresa. Há 3.760 cartórios dentro do sistema. O objetivo é conter golpes e fraudes em nome de terceiros. Os usuários devem acessar o site dos cartórios e realizar o seu cadastro aderindo ao serviço.

Brinda Brasil

Este ano o Brinda Brasil – maior salão de espumantes brasileiros do país -, estreia um novo conceito: o de Festival. Muitas surpresas estão guardadas de 28 a 30, começando pelo brinde à chegada da Primavera, no Boulevard Shopping.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diplomática

Maria Cristina de Castro Martins, atualmente lotada no Departamento de Imigração e Cooperação Jurídica do Itamaraty, vai comandar a nossa embaixada na Guiana. Trata-se de sua primeira designação para chefia de posto no exterior.

Jantar de gala em Versalhes

Na primeira noite em Paris, o rei Charles III e a rainha Camilla jantaram no Palácio de Versalhes, onde foram recebidos pelo presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-dama Brigitte. O jantar, servido no Salon des glaces, foi assinado pelo chef Yannick Alléno. O casal real desfrutou de uma entrada à base de frutos do mar (lagosta e caranguejo), seguida por ave da região de Bresse, marinada em champagne e aroma de milho, coberta com um gratinado de cogumelos porcini, como prato principal. Foram servidos queijos franceses e ingleses, em homenagem ao rei. Por fim, a refeição terminou com uma sobremesa assinada por Pierre Hermé. O jantar de gala contou com a presença de ricos e famosos como os atores Hugh Grant, Charlotte Gainsbourg e Emma Mackey, Mick Jagger e Bernard Arnault, presidente do grupo de luxo LVMH (Louis Vuitton, Dior, Kenzo, Fendi, Sephora), dentre outros.

Os vinhos degustados pelo rei

Durante o jantar em Versalhes uma seleção dos melhores vinhos da França foi servida ao rei. Entre eles estavam o champanhe Pol Roger cuvée Winston Churchill 2013 em magnum, um Bâtard Montrachet grand cru 2018 do Domaine Olivier Leflaive em magnum e um Château Mouton Rothschild 2004 (foto) em double magnum – cujo rótulo é uma aquarela criada pelo Rei Charles, então Príncipe de Gales. O vinho esteve em destaque durante a visita do rei à França. Numa recepção no Palácio do Eliseu, o presidente Macron, em nome da França, presenteou o rei com um Champagne Salon de 1948 – ano em que o rei nasceu. A cuvée foi especialmente dégorgée em 1º de setembro de 2023 para Sua Majestade o Rei.