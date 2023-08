Coluna Lia Dinorah

AMOR PRÓPRIO

Nossa sociedade evoluiu em tecnologia e perdeu em qualidade de vida. O que poderia ser o meio de aliviarmos a jornada, tornou-se a corrente que nos sufoca – nossa hiperconectividade. A pressão diária, a obrigação em estar on-line constantemente, pessoas que nos cercam, nós e nossas auto-cobranças e até a religião, têm se tornado um peso. Aliada à necessidade e obrigação que temos em ajudar outros, nos impedem de respirar e curar feridas próprias. Ter tempo para si, muitas vezes significa ficar sem sinal, encontrar o ócio criativo de vez em quando e permitir-se pequenas indulgências que alegram e aliviam a caminhada. Cristo falou que “devemos amar o próximo” mas esquecemos que também disse que deveríamos “amar como a nós mesmos”. Portanto, aprendamos a cuidar de nós antes de cuidar dos outros. Ame-se e ame o próximo, e assim estará cumprindo o maior mandamento do Cristo.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Restaurant Week

O Mané Mercado faz sua estreia no Restaurant Week, oferecendo menu com entrada + prato principal + sobremesa por um valor fixo e camarada para almoço ou jantar. No total, 15 operações do complexo elaboraram combinações deliciosas para o evento, que se estende até 3 de setembro. O Sagrado Mar, casa que une os sabores dos frutos do mar com o calor da brasa, na QI 17 do Lago Sul, também participa do festival gastronômico no almoço e no jantar, de terça-feira a domingo, com cardápio em três etapas elaborado pelo chef Marco Espinoza.

No paraíso

Médicos que atuaram em Buenos Aires, capital da Argentina, Sarquiz Torres Seade e sua Iara Pinheiro Marinho, cumpriram saudosa e curta temporada na terra dos avós dela, Pedro de Souza Pinheiro e Maria de Souza Pinheiro de Oliveira, na paradisíaca Pedro Afonso, no Tocantins. Contemplaram as belas praias do Rio Sono e revisitaram a história da família anfitrionados pela agropecuarista Maria Irani Pinheiro Câmara, tia de Iara.

Refúgio bucólico

Empresária que dita moda na Via Marista Fashion, Graça Camarço já prepara curadoria de peças para abastecer as araras com looks para as festas de final de ano. Ela acaba de chegar com o marido, o agropecuarista Geovan Camarço, da bela Fazenda Sobral, refúgio da família no Tocantins.

Conexão EUA

Artista plástica talentosa e exímia jogadora de tênis, Dalva Meireles e seu marido, empresário do ramos de laticínios José Carlos Sampaio Meireles vão carimbar o passaporte rumo aos EUA. Na efervescente Boston participam de um elegante casamento de uma das sobrinhas. Aproveitam para curtir o que de melhor a Terra do Tio Sam tem a oferecer.