Coluna Lia Dinorah

Culinária andina

O premiado chef Marco Espinoza comanda a programação gastronômica do Festival Peruano, que acontece neste sábado, das 10h às 17h, na Embaixada do Peru. Para participar, basta levar 1kg de alimento não perecível.

Let’s start this party!

Começou a contagem regressiva para a maior festa da moda na capital: o Vogue Fashion’s Night Out. Os preparativos para a quinta edição do VFNO já estão a todo vapor e a coletiva de imprensa vai movimentar o Teatro Brasíia Shopping no dia 21, às 19h.

Divas Na Praia

Quem sobe a temperatura Na Praia neste sábado é Pabllo Vittar, Gloria Groove e Duda Beat. Já no domingo de Dia dos Pais, o complexo convida todas as famílias para curtirem um feriado pé na areia com o day use.

ProseccoDay

Neste domingo, é um dia para aproveitar bastante o verão europeu porque ele já está quase acabando. Na praia, com amigos ou num festival de Prosecco que tal fazer um brinde ao sol? O espumante produzido em Veneto, na Itália, é o mais vendido no mundo, inclusive no Brasil. O sabor doce e os aromas leves do Prosecco o tornam um vinho conhecido pela diversão e pode ser usado em muitos coquetéis. Feliz Dia Internacional do Prosecco!