Coluna Lia Dinorah

DECISÕES

Na vida estamos baseados em escolhas. Da hora que se acorda até a hora que se deita, opções são postas à mesa e decisões são tomadas. Para cada uma delas há uma consequência, na máxima do texto sacro – quem semeia, colhe. Optar por semear o bem, colhe-se o bem. Da mesma forma da semente má recebe-se o troco. Tal como as decisões que tomamos nos trazem consequências, indecisão traz ainda mais! Não fazer, procrastinar, adiar, são decisões que emperram, quando não, param a vida. Tal qual um veículo deixado seguir sem condutor, assim é a vida de quem é inerte ante a pressão de decisões, o resultado é um só – acidente. Que possamos ter a coragem de optar, a lucidez em decisões, e a fé em Deus que tem sempre o melhor caminho e escolha para nós.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

A querida aniversariante, com o marido Virgínio Castro As sempre elegantes, Moema Leão e Mércia Crema Marcella Villas Boas, Nidia Caldas, Chris Di Giacomet, Lúcia Itapary e Ana Mariah Di Giacomet

Saborosa experiência

O Soho, no Pontão do Lago Sul, está trazendo uma novidade. Vai apresentar amanhã o seu novo menu de almoço, o Omakase, com pratos que poderão ser degustados à vontade.

Concurso de saltos

Cavalos e cavaleiros vão brilhar com saltos que fazem o coração da gente bater mais forte, forte, desta quinta-feira ao dia 13, na Hípica. É o Country Club Capital Show 2023, que apresentará prova nacional de salto valendo vaga para a Confederação Brasileira de Hipismo. A seletiva de Brasília é hoje a única com essa abrangência internacional no país.

The bests

São muitos os laços de afeto que unem os artistas Cláudio Caixeta e seu filho, Samuel Caixeta. Nutrem amor incondicional um pelo outro e compartilham o talento estampado em telas inspiradoras. Nesta semana do Dia dos Pais, os dois inauguraram a mostra O Legado, pai e filho, no Ateliê e Galeria Caixeta. São dois irretocáveis talentos com trabalhos reconhecidos no mundo das artes. Na ocasião, Samuel também fez o pré-lançamento de seu livro “O Profissional Criativo”, que tem tudo para se tornar um best seller.

Tripla jornada

O dentista Rogério Penna é o único profissional de seu segmento com consultório instalado no Instituto Pompermaier, no complexo de clínicas recém inaugurado na Avenida Brasil, em São Paulo. Em breve ele terá também uma nova clínica, no Alphaville, para onde se mudou com a família, mas sem deixar os atendimentos no Instituto Rogério Penna, no complexo Órion, em Goiânia.

Paraíso

Apesar de estar localizada em um dos eixos de maior concentração de riqueza do Brasil, a cidade de Anápolis é a segunda com menor custo de vida do país e uma das melhores para se viver no Brasil. Abriga um dos maiores polos da indústria química da América Latina, localizado no Distrito Agro Industrial, o DAIA, onde também estão instaladas várias montadoras de veículos.