Coluna Lia Dinorah

LANÇANDO AS REDES

Certa feita Cristo passando pela orla do Mar da Galiléia chamou quatro jovens pescadores e lhes fez uma proposta – seguirem-no e tornarem-se pescadores de homens. Por mais poético que seja o texto, traz dentro de si algo de profundo e tenso. Seguir o Cristo seria sinônimo de abrir mão das suas próprias vidas.

Na nossa caminhada breve neste mundo temos escolhas a serem feitas, e isso implica em sempre definir por apenas uma opção. Que possamos sempre ter em mente que a melhor escolha será a alinhada com o Céu, lembrando que com Deus à frente sempre ganharemos.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Autismo em Foco

Brasília sedia a primeira edição do Congresso Autismos em Foco, promovido pelo Instituto Steinkopf, de 21 a 23, na sede do IDP. O objetivo do evento é trazer informações de qualidade e atualizadas sobre o TEA para a sociedade e realizar o lançamento do Mapa Autismo Brasil, pesquisa inédita que vai levantar dados sobre a população com autismo no DF. A capital federal foi escolhida para ser feito o piloto da pesquisa, que depois se ampliará para todo o país.

Viva a vida

Eles amam comemorar o simples dom de viver recebendo amigos em animadas reuniões ou empreendendo viagens. Desta vez, a delicada Fábia e o empresário Valter Mendonça, escolheram o Caribe como destino dos sonhos. Viagem programada brevemente com direito a aclimatação nas exuberantes praias de Jericoacoara.

Bucólica

No belo cenário de sua fazenda a perder de vista no município de Santa Helena, em Goiás, o agropecuarista Sérgio Borges armou uma senhora festa para comemorar o aniversário de 88 anos de sua mãe, Marlene Azevedo Borges. Quem cuidou dos mínimos detalhes foi a sua festeira nora, a querida psicóloga Rosa Donzeli, uma das figuras que tem o dom de bem receber em seus endereços.

Outros ares

Entre uma prova de vinho e outra, o diretor e enólogo da Vinícola Marco Luigi, Leonardo Valduga, veio a Goiânia rever amigos e aproveitou para curtir a temporada do Rio Araguaia. Voltou para Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, encantado com a rica fauna e flora do Centro-Oeste brasileiro.