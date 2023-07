Coluna Lia Dinorah

BATALHANDO NA LUZ

Nos momentos adversos enfrentados pelo homem há que ser suscitado a luz de Cristo. Deus é luz; nele não há treva nenhuma. Nas batalhas da vida somos confrontadas a nos levantar e nos posicionar em Deus para sermos atraídos pela Glória dEle. Precisamos de luz para lutar. Na escuridão é fácil confundir um inimigo com um amigo e sair de formação. Da mesma maneira, em nossa batalha espiritual, precisamos de luz para lutar. E Deus nos oferece essa luz em abundância. Ele é o sol em nosso céu, dissipando as trevas que confundem e consternam. Nós alcançaremos o sucesso e resultados positivos à luz do amor e da verdade de Deus. Lembre-se da luz que está em você. Deus dissipará as sombras, mesmo que demore o dia e a noite toda.

“Porque as trevas cobriram a terra, e a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti.” (Is 60.2)

Mensagem do Pastor Adriano Mendes



Reforma do IR

O governo precisa incluir no projeto de Orçamento de 2024 o aumento de arrecadação com medidas que estarão nesta segunda etapa da reforma. Por isso o ministro Fernando Haddad não pretende esperar a conclusão da reforma tributária sobre os impostos de consumo para enviar a segunda fase da mudança. O governo também quer promover a volta da tributação de lucros e dividendos recebidos pelas pessoas físicas que são acionistas de empresas e corte de renúncias fiscais concedidos no IR. Para entrar em vigor em 2024, essas medidas precisarão estar aprovadas até o final do ano.

Capital…

Grandes festivais de música, como o Capital Moto Week, o maior de rock e motos da América Latina, são importantes engrenagens para fazer a economia girar em alta velocidade. Há todo um ecossistema que pega carona nos impactos positivos proporcionados pelos sons de motos e guitarras.

…Moto Week

O setor do turismo é um deles: estima-se que esta edição de 20 anos do evento, que vai agitar de 20 a 29, o Parque de Exposições da Granja do Torto, movimentará mais de R$ 60 milhões na economia de DF. 400 empresas estão envolvidas neste hub de entretenimento, que gera 12 mil empregos diretos e indiretos.

Chá de bebê

A vovó Marisa Junqueira, juntamente com a amiga Lúcia Itapary, convida para o Baby Shower de Victoria Junqueira, que está na doce espera do herdeiro Mathias. O chá será no próximo dia 22, às 17h, no Salão de Festas do Edifício Fellini, na 102 do Sudoeste.

Aventura com os animais

Com mais de 5.000 animais e 400 espécies diferentes, o zoológico de Cantão é uma grande atração para os amantes de aventuras. Os pandas gigantes Xing Yi e Ya Yi são as principais estrelas no qual muitas vezes, respondem com entusiasmo aos aplausos da multidão subindo ainda mais alto. Eles geralmente ficam confortavelmente em troncos de árvores comendo os seus bambus. O leão branco A Hang, o panda vermelho e os pavões também são populares entre os visitantes.