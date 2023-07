Coluna Lia Dinorah

Arrasta pé

Com muito forró pé de serra, comidas típicas, quentão, fogueira e quadrilha, o Cota Mil promove hoje uma animada festa junina. Será a partir das 20h, na sede do clube, com ingressos à venda pelo Sympla.

Diversão garantida

Fora do calendário tradicional, o Hidden abrirá as portas em clima de muita folia para receber o bloco Eduardo e Mônica no domingo, a partir das 16h, na Casa da Manchete. O evento combina gastronomia, vinhos, música, diversão, pista de dança e cultura.

Cava

Nessa última quarta, na ocasião do Dia Internacional do espumante Cava, a D.O. Cava anunciou o vencedor do concurso de design da sua cápsulas de metal. Anthony Weber arrebatou o prêmio “com seu layout clean, estruturado e atraente, conseguindo captar a essência da Cava de forma inovadora”.

Jantar dos sonhos

O crítico de vinhos Jean-Marc Quarin e seu parceiro, Fabrice Léger, festejam em 2023 os 10 anos do Salão des Outsiders em Paris. O jantar inaugural será no Pavillon Ledoyen, em 16 de novembro, e será assinado pelo chef três estrelas Yannick Alléno. Momento gastronômico que ultrapassará os limites das associações entre a cozinha francesa e os vinhos de Bordeaux. Dois rótulos que fazem sonhar apreciadores de vinhos do mundo inteiro serão servidos: Château Cheval-Blanc e Château Margaux. Evento histórico, onde esses dois vinhos icônicos serão servidos em companhia dos diretores das duas instituições. Reservado para 100 privilegiados, My Tasty Travel terá uma mesa reservada para seus seguidores e amigos privilegiados.