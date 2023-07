Coluna Lia Dinorah

Reformas

Vintage, velho, relíquia, memorabilia. Chame como quiser, o antigo tem seu valor, porém o novo tem seu encanto. Seja um carro, seja uma casa, ou escritório, o cheiro do novo inebria. Por isso, muitas vezes, reformar é preciso. O antigo cabe na história, mas muitas vezes não cabe na necessidade premente. Isso vale pra política, economia e, principalmente, pessoal.

Renovar a mente é orientação bíblica, transformar o pensamento antigo também! Abraçar o novo traz muitas vezes inseguranças, mas faz-se necessário. Para isso, antes porém, devemos reformar a mente para entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, bem como enxergar o leque de oportunidades que se abre diante de nós.

Mensagem do Pastor Ricardo Espindola

Assédio é…

A Justiça Trabalhista recebe, em média, 6,4 mil ações relacionadas a assédio moral no trabalho por mês. O cálculo considera o volume de processos iniciados em 2022, quando foram ajuizadas 77,5 mil ações trabalhistas com essa temática em todo o país. Já os casos de assédio sexual representaram aproximadamente 4,5 mil processos no ano.

…crime

Em ambos os casos, o volume de ocorrências em que trabalhadoras e trabalhadores são vítimas pode ser maior, já que muitas pessoas têm receio ou não sabem como denunciar as práticas abusivas que sofrem no ambiente de trabalho.

Vagas na Casa…

Para quem tem interesse em ingressar na carreira de diplomata o Itamaraty divulgou, por meio do DOU, o edital do concurso para diplomatas com 50 vagas. O salário é de R$ 20.926,98.

…de Rio Branco

Alguns dos requisitos para se candidatar ao cargo é ser brasileiro, estar em dia com as suas obrigações eleitorais e (serviço militar – no caso dos homens), ter idade mínima de 18 anos e ter diploma de nível superior de qualquer área.

Diplomáticas

Segue para chefiar a representação brasileira na Bósnia e Herzegovina, a embaixadora Maria Clara Duclos Carisio.

Otávio Dantas Loures da Costa foi escolhido para assumir nossa embaixada no Catar.

Língua afiada

A empresária e agropecuarista Míriam Gouveia chegou recentemente de Córdoba, na Espanha, onde fez imersão na língua espanhola, que ela tanto ama. Assim que pisou em território goiano, reuniu os netos e rumou para a cinematográfica fazenda da família no interior de Goiás para acompanhar as reformas da bela propriedade.

Selecionada

O juiz Marcelo Pereira de Amorim e sua mulher, a psicóloga Eliane Pelles Amorim Machado, passaram temporada nos Estados Unidos. Na verdade, vivenciaram a adaptação da filha, Maria Fernanda, que se mudou para Orlando para cursar na conceituada Juilliard Escola de Artes. Todos muito felizes com a incrível experiência.

Tom maior

A Orquestra e Banda Sinfônica Jovem de Goiás se lançaram numa longa turnê nacional. Começaram por São Paulo, capital, e vão fazer apresentações no 53º Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.