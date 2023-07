Coluna Lia Dinorah

SOLIDARIEDADE TORNOU-SE ESTRATÉGIA DE SOBREVIVÊNCIA

Ao ser entrevistado, em 18 de outubro de 1981, pelo saudoso jornalista italiano radicado no Brasil Paulo Parisi Rappoccio, afirmei que, desde o fim da década de 1970, venho alertando para o fato de que a Solidariedade hoje se expandiu do luminoso campo da ética e se apresenta como estratégia, de modo que o ser humano possa alcançar e garantir a sua própria sobrevivência. À globalização da miséria contrapomos a globalização da Fraternidade, que espiritualiza e enobrece a Economia e solidariamente a disciplina, como forte instrumento de reação ao pseudofatalismo da pobreza. Por isso, é fundamental convergir todas as ferramentas disponíveis para a Solidariedade Ecumênica e compartilhá-las, para que se promova, com maior rapidez, a transição para o pleno desenvolvimento sustentável. Integrados esses instrumentos que visam ao bem comum, pelo autêntico sentido de Amor Fraterno e de Justiça, que nos distinguem dos animais ferozes, poderemos fazer cessar os horrores que ainda persistem no mundo. Além de superar todas as mazelas sociais – dure o tempo que durar a luta -, é nosso dever construir, unidos, um modelo novo de desenvolvimento que efetivamente preserve a vida neste orbe (…).

Mensagem de José de Paiva Netto

Peça

A CAIXA Cultural apresenta até o dia 16 de julho, o espetáculo teatral Chapeuzinho Esfarrapado, uma envolvente criação com texto inédito da premiada dramaturga carioca Marcia Zanelatto.

Delícias artesanais

Até domingo, o Casapark sedia a 12ª Edição da Feira Panela Candanga, que está recheada de diversos produtos gastronômicos artesanais como: pães, doces, vinhos, chocolates, chás, molhos, queijos e muito mais.

Aquisição

Gallo Winery, gigante americana do vinho, adquiriu a Hahn Family Wines, player de Pinot Noir e Chardonnay em Santa Lucia Highlands, Califórnia. A compra estratégica faz parte da expansão da Gallo que adquire três marcas da família Hahn: Smith & Hook, Hahn e Hahn SLH. Ficaram fora do acordo cerca de 1.100 acres de vinhedos nobres da família.