Coluna Lia Dinorah

As Mesas da Câmara e do Senado promulgam nesta quarta-feira a PEC dos Lotéricos, que concede prazo de vigência adicional a contratos atuais de todos os agentes lotéricos com a Caixa Econômica Federal.

A proposta de emenda à Constituição é uma iniciativa do deputado Fausto Pinato e será transformada na Emenda 129. Parlamentares argumentaram que lotéricas chegam onde os bancos não chegam.

Janja em Itaipu

Na tarde de ontem, a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja, participou de um encontro com jovens e coordenadores dos projetos sociais apoiados pela Itaipu Binacional, no auditório do Centro de Recepção de Visitantes da usina hidrelétrica. A agenda de Janja marcou a reativação da área de Responsabilidade Social da Itaipu, empresa na qual ela trabalhou por 17 anos.

Apoio ao Aprendiz

Deputados federais, secretários, autoridades e entidades vinculadas à empregabilidade jovem estarão reunidos hoje em almoço, na sede do CIEE, presidido pelo deputado Marco Bertaiolli. A iniciativa busca acelerar a aprovação do Estatuto do Aprendiz, projeto de lei que prevê a modernização do programa e poderá ampliar o número de oportunidades a médio prazo.

Diplomáticas

O embaixador Gilberto Fonseca Guimarães de Moura vai assumir a nossa representação nas Filipinas.

Qu Dongyu foi reeleito diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO.

Diálogos criativos

Marcelo Solá, um dos mais proeminentes artistas goianos da chamada nova geração. Após cinco anos de sua última mostra individual na capital goiana ele expõe um panorama de sua investigação criativa, com trabalhos que transitam em diversos suportes, entre eles o desenho, a pintura e a instalação. Desenhos Inéditos do Gabinete Vermelho ocupa o Centro Cultural da UFG até o dia 11 de agosto.

Viagem cultural

O casal que elegeu a arte naïf desde sempre, Waldomiro de Deus e Lourdes de Deus, fez uma viagem de lazer e cultura para o Recife. Lá, os dois consagrados artistas, que tem trabalhos espalhados por todo o mundo, aproveitaram para visitar uma das mais importantes instituições culturais do Brasil, o Instituto Ricardo Brennand.

Bodas

Dono da cadeira de número 32 da Academia Goiana de Letras, o escritor Adalberto de Queiroz curtiu férias em Bay Harbor, Flórida. Na programação, almoço na Emilio’s Trattoria com sua mulher, empresária Helenir Queiroz. Comemoraram 48 anos juntos.

Bucólico

Luziânia, cidade goiana de rica história, abriga duas obras projetadas por Oscar Niemeyer. Uma é o Centro de Cultura de Convenções; outra é a Fazendinha JK, destino turístico em meio a mata preservada. Trata-se do único projeto do renomado arquiteto em zona rural, que abriga réplica icônica da capela do Palácio Alvorada, em Brasília.