Coluna Lia Dinorah

Copa Brasília de Rally

Acontece neste domingo o Rally dos Namorados Bally Jeep. A novidade é que um dos três percursos da prova acontece dentro das instalações do condomínio Jardins Genebra. A marca “Jardins” é referência em condomínios horizontais no país e chega a Brasília trazendo segurança e qualidade de vida para as famílias da capital.

Condomínio fechado

Vem aí o mais novo lançamento da Brasal Incorporações no Noroeste: o Nexus 710. Neste sábado e domingo, das 10h às 18h, acontece o Open Decorado. Na ocasião, todos poderão conhecer, em detalhes, os espaços desenvolvidos para clientes modernos, sofisticados, que buscam lazer diferenciado e bem-estar.

Um brinde ao amor

O empresário e presidente da Anaden, Raul Canal, e a charmosa advogada Fabiana Attié (foto), em noite romântica no badalado Uno Restaurante de Campinas, selaram o amor com troca de alianças. Fabi divide a vida entre São Paulo, onde atua em destacado escritório de advocacia, e Brasília, cidade que o casal se conheceu.

Anarriê

Para celebrar os 18 anos de atuação no DF, a Clínica Perfecta de Radiologia promove às 19h, na Associação Médica de Brasília, um Arraiá especial para brindar a data em clima junino.

Eita trem bão!

O Arraiá do JK Shopping vai agitar as celebrações juninas em um megaevento hoje e amanhã, das 17h às 22h, reunindo o melhor da gastronomia típica e das tradicionais brincadeiras. A festança acontece com entrada gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Arraiá do Frankão

O desembargador aposentado Eustáquio Silveira e sua Vera Carla serão os grandes anfitriões deste sábado, em sua propriedade em Planaltina de Goiás. O casal vai receber os amigos em animada festa de São João pra ninguém botar defeito!

Caça ao tesouro

Unsolved, empresa especializada em jogos de enigmas, lança a maior caça ao tesouro de vinhos. Um baú, enterrado em algum lugar na França, tem 3.500 garrafas de vinhos franceses no valor de mais de 100.000 euros, incluindo: 3 champanhes Charles Heidsieck cuvée “Charlie”, no valor 2.000 euros cada, 60 Château Labastide Orlia, cuvée “1780 Royal Heritage 2020”, por 5.700 euros, 1 Château Margaux de 1996, a 1.160 euros. Se você é um Indiana Jones na alma, para participar é bem fácil, basta se inscrever no site elixirdor.com, quando receberá um “Elixir d’or” do Conde de Saint-Germain, um personagem do século 18 descrito como imortal. Este pergaminho contém seis enigmas a resolver para desenterrar o baú. Os competidores não precisam se deslocar de um lugar para outro para coletar pistas que ajudarão a conquistar essa adega excepcional. Assim todos os participantes da caça ao tesouro estão em pé de igualdade, estejam eles na França, na Europa ou no resto do mundo.

Wine influencer

A CV Villas, agência de viagens inglesa, criou uma lista com as vinícolas mais instagramáveis do mundo. A França é o país com mais vinícolas fotografadas. Na lista do top 30, o país conta com sete propriedades, só tem 4 vinícolas na lista: Château Margaux, Château Mouton-Rothschild, Château d’Yquem, Château Haut-Brion, seguida de Champagne com Billecart-Salmon e Taittinger; o sul da França foi representado com Château La Coste e suas instalações arquitetônicas maravilhosas.

Investir em vinhas em Champagne

Você já sonhou em possuir uma vinícola em Champagne? Então é possível realizar esse sonho com Vitaceae Transações. A empresa francesa especializada em transações de vinhos pode ajudá-lo a adquirir algumas vinhas entre Marne e Aube, coisa rara num mercado caracterizado como “confidencial”. O investimento mínimo é de cerca de 100.000 euros para 10 ares nos setores menos procurados. O investimento não se trata de ações em empresa, mas possuir a sua própria parcela de vinha. O investidor receberá o aluguel em parte da colheita ou em dinheiro. Um investimento win-win para os viticultores que precisam de dinheiro para cobrir os custos de herança ou para realizar outros investimentos e para os investidores com uma aplicação segura do seu dinheiro graças a valorização constante do preço da vinha. Tudo isto com um pequeno “plus” simbólico, que é possuir um pedacinho de Champagne !