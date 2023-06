Coluna Lia Dinorah

MELHORAI OS VOSSOS CAMINHOS

Atitudes de mudança são inevitáveis no curso da vida. São elas que levam o homem a realinhar o percurso que faz entre a origem e o destino. E a impressão que se tem é de uma voz interior clamando por emendar o seu caminho. Essa é a vontade divina sobre o seu povo. O caminho é sinônimo de estrada, trilho e vereda. Há caminhos que são emendados com pontes sobre rios e abismos.

Porém, quando a ponte quebra, a rota é desviada para uma outra estrada.

O intento de desviar é o de consertar a ponte e emendar o caminho, retomando à rota inicial. Há sempre um propósito de mudança em nós e devemos estar atentos aos sinais. Da forma como Deus aconselhou os israelitas a emendarem os seus caminhos, assim se dá conosco. A mudança faz parte do ciclo natural da vida e impõe algumas condutas:

Aceitar essa realidade e ser flexível podem ajudar a reduzir a resistência e a ansiedade associadas às mudanças.

Esteja disposto(a) a ajustar seus planos e perspectivas à medida que novas circunstâncias surgem.

Mensagem do Pastor Adriano Mendes

Recorde

Pelo terceiro mês consecutivo, o DF registrou um saldo positivo de vagas de emprego. No total, foram 31.807 admissões em abril, contra 26.039 desligamentos, para um saldo de 5.768 novos postos com carteira assinada. Abril foi marcado pelo recorde histórico de 43 milhões de empregos formais no país, o maior patamar já registrado na série histórica do Novo Caged, que teve início em 2002.

Happy day

Em animada e elegante sunset em sua residência, a bela Gláucia Benevides comemora amanhã o seu aniversário. Quem assina o convite são suas filhas, Layla e Larissa Benevides. Na organização, Shine Produções.

Bazar das noivas

A talentosa estilista Maria Virgínia vai promover mais um bazar, com suas belíssimas criações. São mais de 200 vestidos, feitos um a um em modelos únicos. O evento será de 9 a 17 de junho, com hora marcada.

Ações e emoções

O Festival Ilumina se prepara para mais uma edição que irá muito além da música. Marcado para os dias 7, 8 e 9, na Chapada dos Veadeiros, o evento vai reunir ONGs e associações regionais e nacionais de proteção ao meio ambiente, que irão praticar atividades voltadas à educação ambiental, como rodas de conversa, palestras e exposições.

Leilões e chineses

Ao longo de três décadas, a China Guardian escreveu uma página colorida na história dos leilões chineses, tornando-se líder e indicador do mercado de leilões de arte doméstico. Desde a sua fundação em 1993 até agora, a empresa realizou 175 leilões e 2230 especiais, com um volume de negócios de mais de US$ 13 bilhões. Uma única obra de arte atingiu um recorde de quase US$ 5,4 bilhões. Números surpreendentes desembolsados pelos apreciadores da história chinesa.