Brasília 65 anos: a cidade que cresceu comigo

Brasília nasceu como um sonho ousado. A cidade idealizada por Juscelino Kubitschek, desenhada por Lúcio Costa e concretizada pelas mãos incansáveis de milhares de operários, ergueu-se do cerrado para se tornar a capital do país e sede do poder. Um projeto grandioso, que uniu inovação, arquitetura monumental e a esperança de um Brasil moderno e integrado. Hoje, 65 anos depois, essa cidade continua a crescer, a evoluir e a manter vivo o espírito visionário de seu fundador.

Cheguei aqui em 1970, ainda criança, vinda do Rio de Janeiro com meus pais — funcionários públicos que vieram contribuir para a consolidação desse sonho coletivo. Brasília crescia comigo — e que infância privilegiada eu tive! Havia segurança, acolhimento e gentileza por toda parte. As superquadras eram o quintal, as ruas eram livres, e o horizonte infinito parecia prometer um futuro sem limites.

Mas Brasília não era apenas a cidade das grandes construções e do urbanismo inovador. Sempre foi — e continua sendo — uma terra de acolhimento. Gente de todos os cantos do país chegou com as malas cheias de sonhos, sotaques diversos e a vontade de fazer parte dessa história. Foram essas pessoas que deram alma à capital, transformando concreto em lar, ruas em memórias e desafios em conquistas. A cidade cresceu em tamanho e importância, mas também no coração, na cultura e na diversidade dos seus cidadãos.

Hoje, o nosso quadradinho é referência internacional em arquitetura, política e qualidade de vida. Seu céu ainda emoldura monumentos icônicos, suas asas seguem abertas para quem chega, e sua história continua sendo escrita a cada novo dia. Assim como a capital, o Jornal de Brasília acompanhou e registrou essa trajetória, evoluindo sem perder sua essência. O acervo doado ao Arquivo Público reafirma o compromisso com a preservação da memória, enquanto as novas estratégias digitais garantem que essa história siga sendo contada pelas próximas gerações.

O projeto especial que celebra os 65 anos da capital reflete essa conexão entre passado, presente e futuro, com capas históricas, conteúdos interativos e uma programação especial no dia 21 de abril.

Brasília vive, cresce e se reinventa. E eu sigo contando essa história com o mesmo carinho e admiração de quem viu essa cidade florescer e se tornar um símbolo de acolhimento, esperança e futuro.