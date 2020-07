O que considerar para achar o notebook mais adequado

PUBLICIDADE

Não existe uma regra única para comprar notebooks, uma vez que vai depender muito das intenções de uso. Diante disso, antes de mais nada, é necessário pensar em quais são os objetivos.

Saber aquilo que se pretende com a máquina é fundamental para uma escolha vantajosa. Afinal, no mercado existem modelos mais voltados para games, outros para filmes e uns mais focados em questões de trabalho, que também variam bastante.

Um computador configurado para jogos custa mais caro. Por isso, se a intenção é predominantemente escrever textos, essa não será a opção mais sensata.

Além disso, o contrário acontece: um note muito básico não vai apresentar um desempenho tão bom para rodar jogos. Confira a seguir algumas dicas de como encontrar o dispositivo perfeito!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que levar em conta na hora de comprar um notebook?

Para escolher o notebook sem dor de cabeça, é interessante analisar os critérios técnicos antes mesmo da marca. Por exemplo: o tamanho do HD, a quantidade de memória RAM e o processador influenciam diretamente na performance do aparelho.

Mais um exemplo: um usuário que trabalha com edição de imagens ou é um apaixonado por games vai ter mais resultados com uma placa de vídeo dedicada. Esse tipo de componente não consome memória RAM do computador quando executa tarefas. Porém, esses são apenas alguns critérios para refletir. Existem diversos outros pontos que devem ser cogitados. Confira alguns dos principais:

Volume

Um dos principais atrativos do notebook é a mobilidade. Por isso, quanto mais leve ele for, mais fácil será se locomover com ele. No mercado, em média, esses dispositivos pesam entre 1,8 e 2,9 quilos. Contudo, também é possível encontrar marcas de pouco mais de 1 quilo (de 1,13 a 1,5 quilos).

Vida útil

Embora haja muita variação conforme a marca e o modelo do notebook, ele deve durar no mínimo 4 anos para valer o investimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Tela

Mais uma dica importante é selecionar uma tela adequada ao perfil do usuário, a começar pelo tamanho. Nesse caso, há laptops de qualidade pequenos, com telas de 7 polegadas, e também os grandões de 17 polegadas.

Além disso, outros fatores estão relacionados a esse componente: brilho, resolução, fidelidade de cor, contraste etc. Na prática, atividades que demandam mais recursos visuais, como softwares de design gráfico, edição de imagens e jogos, necessitam de tela com resolução Full HD.

Processadores

Os processadores são os itens do sistema que executam as instruções dos programas. Por isso, a potência desses dispositivos também afeta a forma de um note operar. Para um funcionamento básico, apenas com a elaboração de textos e uso da internet, processadores simples dão conta. São exemplos de processadores mais singelos os chips como AMD E e Intel Atom.

Com processadores de nível mediano (como o AMD A6, A8 e A10 e Intel Core i3), o usuário já consegue assistir a vídeos em 4k e jogar games tridimensionais. Porém, para quem quer mais performance da máquina, existem processadores mais potentes (como Intel Core i5 e Core i7). Os componentes mais robustos são indicados para múltiplas tarefas simultâneas. Para games, tem ainda a série i7 com quatro núcleos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Memória RAM

A memória RAM é outro tópico para avaliar ao comprar um notebook, uma vez que nela estão os programas operacionais elementares do sistema. Esse tipo de memória possibilita que o computador encontre os dados necessários para a execução das tarefas. Por isso, quanto mais RAM, maior a capacidade de trabalho do hardware.

Para usar a internet e fazer textos, um note de 2 GM de RAM é suficiente. Além disso, é viável estender essa capacidade para 4GB mais tarde. Porém, quando o usuário precisa realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, o mais recomendável é comprar um modelo que já venha com 4GB de RAM.

Agora, para uma alta performance em jogos, edição de fotos e uso de 3D, o ideal é uma máquina com 8GB de RAM pelo menos. Existem ainda configurações de 16GB e até 32 GB de RAM.

Armazenamento

Uma pessoa que guarda muitos arquivos, principalmente imagens e músicas, deve procurar um laptop com disco rígido de 500 GB a 1 TB. Mais um quesito para ponderar é a tecnologia de armazenamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Há duas alternativas: disco rígido (HD) e drive de estado sólido (SSD). Os HDs guardam dados enquanto os SSDs atuam nas operações da máquina, isto é, eles afetam diretamente a velocidade dos computadores. Na prática, se o carregamento do sistema e dos aplicativos tiver que ser muito rápido, o padrão SSD é o mais recomendado.

Bateria

Em média, os notebooks oferecem 4 horas de uso independente de energia elétrica. Por esse motivo, não é interessante adquirir um hardware que ofereça menos do que essa quantidade de autonomia.

Placas de vídeo

As placas de vídeos estão diretamente relacionadas às atividades multimídia como os jogos. Por esse motivo, para essas funções, o usuário deve optar por uma placa de vídeo dedicada. Afinal, diferentemente da placa integrada, a placa dedicada conta com memória específica para esse tipo de tarefa. Desse modo, esse componente não requer esforço da Memória RAM, o que evita a lentidão do aparelho.

É possível encontrar notebooks de qualidade por diversos valores?

Sim, é completamente viável! Estão disponíveis no mercado notebooks por preços baixos, de até R$ 3 mil. Por outro lado, também dá para comprar um exemplar de qualidade pela metade disso. Da mesma forma, para quem não está preocupado com o preço, não faltam alternativas sofisticadas.

Agora, se o plano é economizar, os sites de comparação de preços, como Buscapé, Zoom e Google Shopping, são ótimos para pesquisar ofertas. Além disso, outra possibilidade é participar de um site de leilão de notebook. Existem tipos diferentes de leilões pela internet tanto aqueles em que a melhor oferta é a vencedora e outros em que quem der a última oferta leva a mercadoria, geralmente por um valor bem abaixo do usual. Desse modo, pode ser uma experiência divertida e econômica.

Apesar da extensa variação de modelos, marcas, preços e funções, separamos três destaques com valores mínimo, intermediário e de luxo. Confira!

IdeaPad S145:

Marca: Lenovo;



Processador: I7 da Oitava Geração;



Placa de vídeo: 2 GB de memória ;



Processamento: até 1 TB;



Preço médio: R$ 1.648,99



Perfil de utilização: roda bem programas pesados como jogos e aplicativos para trabalho.

Acer Aspire 5 A515

Marca: Acer;

Bateria: se destaca no mercado com autonomia de até 7 horas;

Velocidade: apresenta a vantagem de já vir com SSD instalado;

Perfil de utilização : excelente para programas profissionais e games;

Preço médio : R$ 3.324,05.

Notebook Dell G5-5590-A30

Marca : Dell;

Processador: Intel Core i7;

Tamanho: 16GB DE RAM, HD de 1TB e SSD 256GB;

Perfil de utilização: apresenta velocidade e capacidade de armazenamento bastante robustas;

Placa de vídeo : do tipo dedicada;

Preço: R$ 8.799,99.

Portanto, na hora de comprar o notebook, nada melhor do que refletir e pesquisar. Desse modo, avalie bem as suas necessidades e o orçamento disponível. Com um pouco de dedicação, é possível encontrar o laptop que vai atender de forma plena aos seus objetivos.

Por agência de marketing digital emarket