Integrador de Marketplace: saiba o que é e como escolher.

Alguns dos maiores desafios para quem tem loja online está em conseguir gerenciar cada detalhe do seu e-commerce, não é mesmo? Controle de estoque, emissão de nota fiscal, rastreio de pedidos e atendimento ao cliente, são muitos pratos para equilibrar.

A boa notícia é que a tecnologia está aí para nos auxiliar, inclusive na organização e gestão dos e-commerces. Para isso existe o Integrador de Marketplace, ferramenta que possibilita a otimização do tempo na gestão do seu negócio.

Com o Integrador de Marketplace, você pode vender em grandes sites como Mercado Livre e Amazon e gerenciar tudo por meio de uma única plataforma.

Quer saber como? Continue com a gente, neste artigo você aprenderá sobre:

O que é um Integrador de Marketplace?

Vantagens do Integrador de Marketplace;

Funcionalidades esperadas de Integrador de Marketplace;

7 critérios para escolher os melhores Integradores de Marketplace;

5 Integradores de Marketplace de sucesso no mercado;

Procure sempre melhorar a gestão do seu e-commerce.

Boa Leitura!

O que é um Integrador de Marketplace?

O Integrador de Marketplace é uma plataforma que integra todas as contas que uma empresa tem em vários marketplaces em um mesmo lugar, fazendo com que esse controle e acesso seja mais simples.

Em uma única tela é possível fazer o controle financeiro e das vendas, unindo todos os canais em que a empresa atua, controle de emissão de notas fiscais, acompanhamento dos pedidos, além de gerar relatórios permitindo uma ampla visão do negócio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Usar um integrador de Marketplace é a melhor forma de integrar as informações das suas lojas entre todos os sites.

Vantagens do Integrador de Marketplace

O Integrador de Marketplace tem inúmeras vantagens, os empreendedores que usam esse tipo de plataforma tornam a sua gestão mais eficiente. Olha só algumas das vantagens de aderir a essa ferramenta:

Replicar a descrição dos produtos; Controle de todo o estoque em um só lugar; Relatórios mais completos; Canais de vendas personalizados.

Percebeu o quanto essa ferramenta pode otimizar o seus processos? Mas, para escolher qual das opções disponíveis no mercado irá atender melhor às suas necessidades, é importante estar atento a alguns pontos.

Continue a leitura e descubra como escolher um bom integrador de Marketplace!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Funcionalidades esperadas de Integrador de Marketplace

Para escolher um serviço, você precisa antes de tudo saber o que está buscando. Existem algumas funções básicas dos Integradores de Marketplace que precisam estar presentes naquele que você escolher para que valha a pena o investimento.

As funcionalidades esperadas de qualquer Integrador de Marketplace são:

Emissão de notas fiscais dos pedidos;

Rastreio dos pacotes enviados;

Controle de estoque centralizado;

Função de replicar anúncios e descrição de produtos;

Unificação de operações e da gestão das vendas.

Essas cinco funcionalidades são básicas e precisam estar presentes na plataforma que você escolher, dessa forma a ferramenta estará facilitando as suas tarefas para que você tenha mais tempo livre para outras atividades.

7 critérios para escolher os melhores Integradores de Marketplace

Além das funcionalidades básicas necessárias em qualquer Integrador de Marketplace, outros pontos importantes precisam ser considerados para escolher a ferramenta que você vai usar no seu negócio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para te ajudar nesse processo, identificamos os 7 critérios para escolher o melhor integrador de marketplace:

Verifique se a empresa é renomada: faça uma checagem nos sites de reclamação de consumidores, converse com colegas da área sobre a experiência deles com a ferramenta e pesquise bastante antes de tomar uma decisão; Confira os limites: alguns integradores de marketplace determinam limites de produtos e visitas de acordo com o plano escolhido, então não foque apenas em escolher o mais barato, avalie se as suas necessidades serão supridas; Procure saber se há testes gratuitos: experimentar antes de finalizar sua escolha pode te salvar de uma cilada, então busque por um integrador que ofereça a possibilidade de teste para que você possa avaliar seu uso na prática; Avalie o suporte ao cliente: como cliente e como vendedor, você sabe a importância de um suporte eficiente, não é mesmo? Por isso, leve em consideração o atendimento prestado pela empresa antes de fechar negócio; Analise os planos disponíveis: antes de finalizar sua escolha, faça uma análise dos planos disponibilizados pela empresa e veja se eles atenderão às suas necessidades, além de checar seu orçamento também; Observe a estabilidade do sistema: nada pior do que escolher um sistema que te deixa na mão quando você precisa dele, não é mesmo? Então, lembre-se de observar antes se o sistema é estável, daí a importância de poder realizar um teste, conforme já mencionamos; Investigue se a plataforma escolhida suporta um alto volume de vendas: Em épocas de promoções, como a black friday por exemplo, pode ser que muitas pessoas acessem o seu e-commerce ao mesmo tempo, isso faz com que seja extremamente necessário que o integrador de marketplace utilizado suporte muitos acessos e vendas ao mesmo tempo.

Já tinha pensado na importância de avaliar esses critérios? Lembre-se de levar todos eles em consideração antes de realizar a sua escolha final, assim você estará fazendo uma escolha consciente, aumentando as suas chances de sucesso. Quer conhecer as principais ferramentas da plataforma? Continue a leitura!

5 Integradores de Marketplace de sucesso no mercado

Se animou com essa ferramenta que vai facilitar a sua rotina? Para tornar a sua escolha ainda mais assertiva, trouxemos para você os 5 principais integradores de marketplace disponíveis no mercado para facilitar a sua busca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Anymarket

Com a plataforma da Anymarket você consegue integrar mais de 60 marketplaces em um só lugar. Uma das maiores do mercado, ela é segura e disponibiliza um bom atendimento ao consumidor, com ela você pode vender em grandes lojas como Shopee, Amazon, Mercado Livre e C&A.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mais legal é que essas lojas estão presentes em diversos países, o que aumenta sua possibilidade de vendas e alcance de públicos mais diversos.

Fonte: Anymarket

Mintegra

A plataforma Mintegra promete realizar uma integração total da gestão dos anúncios do e-commerce de forma simples e descomplicada para que você direcione as suas energias no atendimento ao cliente.

Além de trabalhar com as principais lojas do mercado, ela disponibiliza 6 planos diferentes e a possibilidade de um plano personalizado. Um ponto importante a ser considerado caso seu negócio tenha necessidades diferenciadas.

Fonte: Mintegra

Plugg.to

Com o Plugg.to é possível fazer a integração com mais de 70 marketplaces, pelo site é possível assistir a uma demonstração gratuita, o que te permite conhecer o design e funcionamento da ferramenta antes de fechar o negócio.

O diferencial desse integrador de marketplace é ser especializado no Mercado Livre, permitindo Análise da concorrência, múltiplas contas, precificação dinâmica e auto responder.

Fonte: Plugg.to

Magis5

Outra opção disponível, e muito usada, é a Magis5. Um ponto positivo para ele é que permite o agendamento de uma demonstração gratuita, assim você pode avaliar mais facilmente se essa é a ferramenta ideal para você.

Além de oferecer integração com os principais marketplaces do mercado, é possível se conectar com diversos CNPJs diferentes, caso você tenha mais de uma empresa de vendas, e também a impressão conjunta de NFe e etiquetas para o envio da mercadoria.

Fonte: Magis5

Linx Hub

O Linx Hub possibilita a administração das vendas em mais de 20 segmentos, é considerada uma das empresas que mais tem crescido no mercado atualmente e procura fornecer uma experiência mais intuitiva para o seu cliente.

A plataforma permite que você acompanhe de perto a performance do seu negócio e auxilia na integração entre as lojas físicas e online. Ainda, a empresa oferece outras opções para facilitar a rotina dos empreendedores.

Fonte: Linx Share

Procure sempre melhorar a gestão do seu e-commerce

O Integrador de Marketplace é uma das diversas ferramentas disponíveis para otimizar a gestão do seu negócio, mas não se apegue apenas a esse recurso, lembre-se que é preciso estar sempre atualizado com as possibilidades de melhorar suas vendas.

Uma boa maneira de fazer isso é investindo em qualificação, assim como a leitura de livros de negócios, entre outros. Aprender com a experiência de outras pessoas pode te ajudar em situações desafiadoras do seu projeto.

Aproveite as dicas deste artigo para dar um gás nas suas vendas e use o Integrador de Marketplace como uma forma de encontrar as melhores formas de se conectar com seus clientes, dedicando mais tempo e atenção à eles.

Esse conteúdo foi produzido pelo Grupo Voitto!