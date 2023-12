CAMPEÃO SEM TORCIDA

Covid-19 fechou portões e povão não viu o Brasiliense carregar o caneco

Durante o Campeonato Brasiliense-2021, ao mandar 5 x 0 Luziânia-GO, o Brasiliense chegou à maior sequência – 100% – de aproveitamento, em uma mesma disputa, quebrando a marca anterior, do então Brasília Esporte Clube, de 12 partidas, em 1977, quando era tremendamente melhor e tinha muito mais investimentos do que os concorrentes.

Com a goleada, o Brasiliense garantiu presença nas finais do Candangão, pela quinta temporada consecutiva, com duas rodadas de antecedência, para enfrentar o Ceilândia, tentando encerrar a série de três vices seguidos – diante de Sobradinho, em 2018, e do Gama, em 2019 e 2020. Para o Jacaré, carregar o caneco-2021 representaria o décimo em suas prateleiras, em 20 temporadas, o que significava ter papado a metade.

O jogo decisivo foi no 15 de maio, apitado por Sávio Pereira Sampaio, com os portões do estádio Mané Garrincha fechados, por ser tempo de pandemia – do vírus Covid-19, que assombrava o planeta. Por sinal, primeira decisão de Campeonato Candango sem torcida presente, o que significa que os dois finalistas pagaram pra jogar – em 1977, o Brasilia decidiu, com a Desportiva Bandeirante, com os portões do Mané Garrincha aberto, mas pouquíssimos presentes na casa.

O Brasiliense decidiu o caneco-2021 logo no primeiro tempo. Aos 21 minutos, o zagueiro Keynan complementou cobrança de escanteio e saiu pro abraço pela única maneira de alguém bater na rede do ‘Gato”, pois o time ceilandense fechava-se em uma tremenda retranca, jogando por uma bola no contra-ataque. Aos 25 de idade, Keynan, com 1m95cm de altura, estava no “Jaca” desde 2020 e aquele fora o seu primeiro tento, que ajudou seu time a reduzir, para três (13 x 10), a corrida canequeira contra o rival Gama.

Embalado pela conquista da Copa Verde, em fevereiro, o Brasilense foi para o Candangão disposto a atropelar. Totalizou 46 pontos, contra 27 do “Gato” vice, marcando 42 gols e levando só sete, o que deu-lhe a defesa menos vazada daquele Candangão. Ainda teve o principal artilheiro, o centroavante Zé Love, ex-Santos, com 11 bolas na caçapa. Antes, o Jacaré havia sido campeão distrital-2004/05/06/07/08/09/ 11/13/17. Seu treinador, Vilson Tadei, ex atacante do Corinthians e do Vasco da Gama, bi pelo Gama-2019/20, tornou-se o primeiro comandante time tri no Candangão, por estes placares: Brasiliense – 4 x 0 e 2 x 1 Luziânia-GO; 4 x 2 e 4 x 0 Santa Maria; 2 x 1 e 3 x 0 Gama; 3 x 0 Real Brasília; 2 x 1 Taguatinga; 3 x 1 Unaí-MG; 2 x 0 e 1 x 0 Ceilândia Para ser o campeão-2021, o “Jaca” alinhou: Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Keynan, Mário Henrique (Balotelli); Lídio (Aldo), Zotti E Luquinhas; Peninha (Maicon Assis depois Carlos Eduardo); Didira (Gustavo Henrique) e Zé Love. O Ceilândia, treinado por Adelson de Almeida, teve: Diego; Fernandinho, Liel, Lucas Frank (Rodrigo) e Andrezinho; Mirandinha (Felipe Goiano), Werick e Geovane (Gabriel Pedra); Willian, Wisman (Igor Pato) e Matheus Silva.

DETALHE: o Brasília-1977 havia feito esta campanha de então maior sequência de vitórias: 4 x 0 e 4 x 0 Desportiva Bandeirante; 3 x 2 e 3 x 1 Canarinho; 4 x 0, 3 x 0 e 3 x 1 Taguatinga; 2 x 0 e 3 x 0 Gama; 4 x 0 e 1 x 0 Grêmio Brasiliense, com Julinho Rodrigues sendo o principal artilheiro, com 14 tentos, de um total de 37 (só quatro sofridos).