War Thunder: jogadores vazam documentos do caça F-16 no fórum do jogo

Quanto maior o número de fãs, maior a chance de alguém ser sem noção no meio da comunidade

War Thunder foi lançado em 2012 e é um jogo de combates militares, um prato cheio para quem gosta de games com essa temática. A comunidade que tem se formado desde então foi conquistada pela diversidade de veículos militares de várias nações.

Divulgação

Mas tudo que é demais, não é saudável. E quanto maior o número de fãs, maior a chance de alguém ser sem noção no meio da comunidade. Não demorou muito para informações confidenciais serem divulgadas no fórum do jogo e, recentemente, vazaram documentos do caça F-16.

O usuário spacenavy90 fez sua participação em um dos tópicos compartilhando vários documentos com detalhes de desenvolvimento do sistema de mísseis AMRAAM, utilizado nesta aeronave.

As informações não são confidenciais, mas o acesso era restrito. Os moderadores do jogo agiram o mais rápido que puderam e retiraram os documentos.

Você pode estar se perguntando o porquê disso acontecer. A resposta é simples: jogadores com acesso a alguns documentos com informações sigilosas compartilham para criticar os desenvolvedores e ganhar discussões no fórum.

A desenvolvedora Gaijin Enterntainment tenta ser fiel na criação dos veículos militares, mantendo a funcionalidade deles da vida real. Mas sabendo desse tipo de acontecimento, a empresa está se esforçando para retirar as publicações do ar da maneira mais rápida possível, mesmo que vazamentos anteriores não tenham gerado problemas para a empresa.