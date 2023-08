Um emulador de Zeebo está sendo criado

Um grande momento para a preservação da história dos videogames

Console da Tectoy e com sistema da Qualcomm, o videogame brasileiro Zeebo foi lançado em 2009 com o objetivo de atingir mercados como Brasil e México, que contavam com outras marcas cujos preços eram fora do alcance da maioria das pessoas. Ele tinha a funcionalidade celular 3G e suportava até 40 jogos. Grandes empresas como Activision, Capcom, EA, Disney Interactive Studios alinharam-se para desenvolver software para ele.

O Zeebo veio para ser um concorrente do Wii, PS3 e Xbox 360 à época. Foi o primeiro a ter jogos via download, marcando a história dos videogames como um dos pioneiros a descartar o uso de cartuchos e discos. Infelizmente, o console ficou no mercado apenas dois anos depois de seu lançamento, encerrando suas operações em 2011.

Mas este capítulo da história dos games não ficará perdido, já que um desenvolvedor, que se identifica como Tuxality no YouTube, postou um vídeo mostrando o início de seus trabalhos para a criação de um emulador que rodará todos os jogos do Zeebo. Isso anima todos aqueles apaixonados pela preservação da história dos videogames. Mesmo com um tempo de atuação curto, o console brasileirinho teve uma participação essencial.

Confira abaixo o vídeo mostrando o progresso inicial, com o jogo do Crash Bandicoot Nitro Kart 3D: