Um dos jogos mais esperados de 2023 foi um fracasso, e estúdio anuncia falência

FNTASTIC anunciou falência através das suas redes sociais nesta segunda-feira (11)

É muito triste ver algo tão esperado não dar certo. Depois de cinco anos de desenvolvimento, The Day Before teve seu acesso antecipado liberado no início deste mês, mas perdeu consideravelmente seus jogadores em apenas quatro dias e teve uma grande porcentagem de pedidos de reembolso. Com isso, a FNTASTIC anunciou falência através das suas redes sociais nesta segunda-feira (11).

Confira o comunicado na íntegra:

“Hoje viemos anunciar que a Fnstastic Studio fechou. Infelizmente, The Day Before falhou financeiramente, e não temos os recursos para continuar. Todo o faturamento recebido está sendo usado para pagar dívidas com nossos parceiros.

Nós investimos nossos esforços, recursos e horas no desenvolvimento de The Day Before, que era o nosso primeiro jogo gigante. Nos realmente queríamos lançar novas atualizações para revelar o potencial completo desse jogo, mas, infelizmente, não temos os recursos necessários para continuar trabalhando.

É importante dizer que não arrecadamos nenhum dinheiro vindo do público durante o desenvolvimento de The Day Before, não tiveram pré-vendas ou financiamentos coletivos. Nós trabalhamos incessantemente por cinco anos, dando sangue, suor e lágrimas para esse jogo.

No momento, o futuro de The Day Before e Propnight é incerto, mas os servidores vão continuar funcionando.

Pedimos desculpas se não alcançamos suas expectativas. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance, mas infelizmente, superestimamos nossas capacidades. Criar jogos é um negócio extremamente desafiador.

Somos gratos por todos que nos ajudaram durante esses anos difíceis, foi uma jornada incrível nos últimos oito anos”.

Os jogadores não gostaram do que viram, alegando que o game não correspondia ao que foi anunciado, um MMO de sobrevivência de mundo aberto. Isso fez com que o jogo entrasse para o top 10 dos mais mal avaliados na Steam, ocupando o nono lugar, perdendo apenas para o ‘Mobile Suit Gundam: Operação de Batalha 2’.

No momento em que são lançados, os jogos tendem a ter uma quantidade de jogadores maior. The Day Before vivenciou totalmente o oposto disso.

Nos últimos anos, o jogo teve seus momentos ruins, tendo sido acusado de plagiar GTA 5, Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077, fora a semelhança com The Last Of Us 2 em seu pôster de apresentação. Em outro momento, foram acusados de não remunerar seus funcionários, mas parte de sua equipe os defendeu, dizendo que “os valores da empresa são construídos sobre a ideia do voluntariado, o que significa que cada pessoa que trabalha ou é voluntária aqui o faz de boa vontade”. E até problemas com uma marca de calendário tiveram, devido ao nome do jogo.

O caminho para eles não foi fácil né? O jogo criou muitas expectativas. Relembre o trailer: