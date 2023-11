Restaurante oficial da CCXP23, Outback antecipa cardápio exclusivo para todo o Brasil

Marca apresenta opções inéditas de hambúrguer e bebida pensadas para o público geek

Pensou em Outback, pensou em momentos especiais de comemoração. E nada mais icônico do que celebrar os 10 anos de CCXP com o Bold Flavour que só a marca tem! Pela 4ª edição consecutiva, o Outback Steakhouse é o restaurante oficial da CCXP e, desta vez, com uma novidade: os produtos desenvolvidos exclusivamente para o evento estão disponíveis antecipadamente em todos os restaurantes da marca pelo Brasil desde o último dia 21.

“Temos apostado no universo geek como uma plataforma poderosa para aumentar a proximidade com nossos consumidores que são fãs de cultura pop e games. Nos últimos anos, parte dessa estratégia esteve alinhada com ativações especiais com times de eSports, desenvolvimento de conteúdos relacionados ao tema, participações nos maiores eventos do segmento e desenvolvimento de produtos que se conectem diretamente com eles. Em 2023, um ano tão emblemático para a CCXP, não poderíamos deixar de elevar a celebração a nível nacional. Será marcante para nós também. De norte a sul do país, nossos clientes poderão provar itens exclusivos que, a princípio, disponibilizaríamos apenas no evento”, comenta Renata Lamarco, diretora sênior de marketing e vendas da Bloomin’ Brands Brasil.

São três novas opções de burgers, que estão disponíveis nos restaurantes e delivery da marca, além de um mocktail especial, que pode ser encontrado com exclusividade nos restaurantes.

Dentre as novidades, está o Pixel Burger Master Bacon (R$ 55), um burger de 200g, servido no pão australiano, com fatias de queijos tipo cheddar e tipo ementhal, fatias de bacon, maionese verde e a Smoked Mayo do Outback. Para quem quiser variar na proteína, o Pixel Burger Chicken Flame (R$45) é o burger overpower do frango empanado característico da marca e conta com dois chicken fingers no pão tipo brioche, fatias de queijo tipo cheddar, picles, maionese de alho e o molho Flame.

Já o Pixel Burger Plant (R$50) será para os geeks vegetarianos. O Plant Burger 100% vegetal vem no pão australiano, com cebola roxa, fatias de queijos tipo cheddar e tipo ementhal, maionese verde e a Smoked Mayo. Todos eles acompanham batata chips e, no restaurante, o acompanhamento é de escolha do cliente.

Quanto à bebida, vendida com exclusividade nos restaurantes, o Bold Spell Potion (R$25) será a alquimia perfeita entre o doce e o cítrico, com Ginger Ale (refrigerante de gengibre), suco de limão, xarope de mojito e butterfly tea. O cliente precisa misturar a poção mágica no copo para ver uma magia de cores invadir o drink. Imperdível!

Muita diversão no stand da marca!

Além destes itens especiais do cardápio, que também estarão disponíveis em seu estande de 460m² na CCXP, o Outback preparou outras novidades. Durante os quatro dias do maior evento de cultura pop do mundo, os geeks que precisarem de uma pausa deliciosa ou que quiserem se divertir com uma das atrações da marca, poderão se aventurar em uma “guerra de colheres”. Os itens icônicos nos parabéns cantados nos restaurantes, ganham uma versão gigantesca em que os ataques valem pontos e quem derrubar primeiro o oponente na piscina de Chocolate Thunder leva a vitória e poderá retirar um brinde especial na drop machine – que variam de vouchers para consumo nos restaurantes após o evento, até itens exclusivos da marca.

Para acompanhar a participação do Outback Steakhouse na CCXP, siga o perfil da marca no Instagram.

Serviço CCXP

Data: de 30 de novembro a 3 de dezembro

Local: Expo São Paulo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo – SP, 04329-900

Horário:

Quinta feira (30/11/2023) das 12h às 21h

Sexta-feira (01/12/2023) das 12h às 21h

Sábado (02/12/2023) das 11h às 21h

Domingo (03/12/2023) das 11h às 20h

