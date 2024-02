Nintendo Direct 2024: novidades e surpresas

Grounded e Pentiment chegam ao Switch, Epic Mickey retorna remasterizado e mai! Saiba o que rolou e confira os traillers dos lançamentos.

Geralmente, esperamos a Nintendo Direct para o início do ano, especialmente por volta da primeira semana de fevereiro. No entanto, em 2024, o evento surpreendeu ao acontecer hoje, 21/2, trazendo uma enxurrada de novidades. Para desviar um pouco das especulações sobre os exclusivos do Xbox, Grounded e Pentiment foram oficialmente anunciados para o Switch, após a Microsoft revelar que levaria 4 de seus exclusivos para outros consoles.

Além disso, não podemos esquecer o retorno de Epic Mickey, agora remasterizado, com previsão de lançamento ainda incerta, e Endless Ocean, um jogo relaxante de exploração que chega em 2 de maio, ambos queridinhos do Wii. Também há diversos lançamentos na eShop e no Switch Online, incluindo Unicorn Overlord, um RPG tático com mais de 100 horas de conteúdo.

Infelizmente, o novo console da Nintendo não deu as caras desta vez. Segundo a Eurogamer e a VGC, a empresa indicou aos editores que o tão aguardado console está previsto para ser lançado no primeiro trimestre de 2025. Se você perdeu o evento, fique tranquilo, pode assistir abaixo: