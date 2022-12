High of Life, o jogo que se tornou o maior lançamento do game pass em 2022

O jogo é de Justin Roiland, do estúdio responsável por Rick & Morty, uma das animações mais famosas dos últimos anos

Desbancando jogos como Minecraft e Forza, High of Life chegou tomando tudo no dia 13 de dezembro! Já deixando sua marca, o jogo se tornou o maior sucesso de lançamento de 2022 no serviço da Microsoft.

E não parando por ai, também se tornou o maior lançamento de jogo single-player e third-party do GamePass. Acho que já te convenci a dar uma chance para ele né?

O jogo é de Justin Roiland, do estúdio responsável por Rick & Morty, uma das animações mais famosas dos últimos anos. Bebendo da mesma fonte, High of Life traz um humor peculiar e exagerado, semelhante ao da animação. Com armas falantes e momentos bizarros, ganhou o espaço nos consoles e PC’s da galera.

Fez sucesso também na Steam. No momento que escrevo esse texto, ele está em 5º Lugar de mais vendido da semana, superando Fifa 23, Red Dead Redemption e God of War. Não é pra qualquer um ein?

Infelizmente ainda não temos ele em português (talvez nem tenha), mas vale a pena dar uma conferida!

O jogo está por R$109,99 na Steam, e disponível no Xbox GamePass para os consoles e PC, requisitando de 50 GB de espaço. Ainda não temos previsão para a chegada dele ao PlayStation.