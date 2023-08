Eco Inova Brasília registra finais emocionantes de LoL e CS:GO

Festival contou com um espaço voltado para os jogos eletrônicos, com fliperamas e computadores que foram utilizados para os campeonatos

Brasília recebeu, no último fim de semana, o Eco Inova Brasília 2.0, evento sobre empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e tecnologia. E se tem tecnologia, tem que ter games! O festival contou com um espaço voltado para os jogos eletrônicos, com fliperamas e computadores que foram utilizados para os campeonatos de Counter Strike Global Offensive (CS:GO) e League of Legends (LoL).

Foto: Karol Lucena

Com 16 times competindo remotamente ao longo da semana, a semifinal e a final foram disputadas presencialmente, com premiação de até R$ 2 mil para as modalidades. “Foi muito gratificante para nós, não estávamos esperando tantas equipes”, afirmou o coordenador-geral do projeto, Leonardo Mendes.

Haviam equipes mistas, mas, na final de ambas as modalidades, os times eram todos compostos por homens.

Na final de League of Legends, a disputa foi entre o Terror do INSS, composto por Gabriel (capitão), Bruno, Igor, IgorZL e Pedro; e o WebGados, time do Vítor (capitão), João, Tabuada, Gustavo, Arthur e Felipão, que já tinham jogado juntos, mas não sabiam o que esperar da final, já que os níveis dos confrontos anteriores foram altos. Os WebGados levaram a premiação. “O jungler jogou perfeitamente bem, o ADC também, e a coordenação está de parabéns. Acontecia uma treta de um lado, todo mundo parava automaticamente o que estava fazendo para ir ajudar. Se eles continuarem jogando juntos, eles vão longe”, afirmou Sofia Campoy, comentarista. “Essa final foi unilateral, a WebGados foi muito melhor. No primeiro jogo eles foram brilhantes, vitória mais que merecida”, acrescentou o narrador Guilherme Fonseca.

Foto: Karol Lucena

Na parte da tarde, a final de CS:GO foi super empolgante! De um lado, tinha a equipe SingleDaddy: Gabriel, Carlos Eduardo, Guilherme, Matheus e Caio. Do outro, o FavoritoBar, com André, Jonathan, Eduardo, Marcos e Flávio. Todos eram amigos de longa data, e isso deixou a disputa mais divertida. Sendo melhor de três, chegamos à terceira partida sem saber quem poderia levar, já que nas duas partidas anteriores, cada um levou uma por 16 a 8.

“Final muito emocionante. Foram três mapas, com cada time vencendo seu mapa de escolha. No mapa final, tivemos muito equilíbrio e a habilidade por parte dos players: ambos os times são velhos conhecidos do cenário, com nomes já conhecidos como CPX, Tensai e Slip, e com certeza aquela gota de jovialidade com Premium e Skull”, afirmou Maciel CiEL, narrador. “Havia jogadores de várias gerações do CS:GO que se enfrentam em outros campeonatos no Distrito Federal. Eles já se conhecem muito bem, inclusive a premiação foi comemorada em uma confraternização entre eles. Acho que a gente pôde acompanhar várias estratégias que profissionais utilizam, com grandes Clutchs, muita emoção, e um Reverse Sweep”, acrescentou o comentarista Jussan Bonifácio.

Estamos vendo cada vez mais campeonatos sendo realizados aqui em nossa capital. Não deixem de participar, para, assim, nos conheceramos e continuarmos nessa crescente de eventos gamers!