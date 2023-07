Crunchyroll anuncia ‘One Punch Man: World’

O título será gratuito e permitirá que você e seus amigos se juntem para lutar contra vilões por meio de missões e ataques

A Crunchyroll, ao lado da Perfect World, estúdio responsável por ‘Persona 5: The Phantom’ e ‘Tower of Fantasy’, anunciou, nesta semana, o ‘One Punch Man: World’, game de ação multijogador online para Android, iOS e PC. O título será gratuito e permitirá que você e seus amigos se juntem para lutar contra vilões por meio de missões e ataques. À medida que você vai jogando, personagens serão desbloqueados, como Genos, Mumen Rider e Puri-Puri. Tudo isso revivendo alguns momentos icônicos do anime que originou o jogo.

Diferente da primeira tentativa de os desenvolvedores criarem um jogo do título, este é mais no estilo de ‘Hack’n Slash’, com combos, esquivas e ataques especiais. Através de missões secundárias e minijogos, você poderá subir de nível.

Claro que toda promessa é boa, mas só saberemos se o jogo é e será bom quando realmente jogarmos. Sabe-se que que Saitama derrota qualquer um com apenas um soco. Resta esperar para saber como eles usaram disso dentro da narrativa do game.

O título chega ainda este ano, e o pré-registro já está aberto para a versão do PC.