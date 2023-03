‘Counter-Strike: Global Offensive’ terá atualização em breve

De acordo com Lewis, que já trouxe informações valiosas sobre o game outras vezes, a Valve já recrutou um grupo de jogadores profissionais de CS:GO para experimentar o jogo atualizado na sede da empresa em Seattle

Segundo o jornalista de eSports Richard Lewis, a Valve está planejando migrar o jogo ‘Counter Strike: Global Offensive’ para sua Engine Source 2. E isso pode acontecer ainda este mês.

De acordo com Lewis, que já trouxe informações valiosas sobre o game outras vezes, a Valve já recrutou um grupo de jogadores profissionais de CS:GO para experimentar o jogo atualizado na sede da empresa em Seattle (Washington, Estados Unidos).

O motor Source 2 é usado em alguns dos outros jogos da Valve, como ‘Dota 2’ e ‘Half-Life: Alyx’, e pode permitir um melhor desempenho e gráficos aprimorados.

Na semana passada, u/DAOWAce no Reddit descobriu um par suspeito de arquivos executáveis, chamados “csgos2.exe” e “cs2.exe”, incluídos em drivers recentes lançados pela Nvidia. Ainda sem confirmações oficiais, esses drivers começaram a aparecer há poucos dias e mostraram dados sobre um perfil de “CS:GO 2” no software GeForce Experience, o que aumentou ainda mais os rumores.

Essa não é a única atualização na qual a Valve está trabalhando. Lewis acrescentou que o “o game também vai ter um sistema de matchmaking muito aprimorado com recursos que se espera tornar o uso de plugins third party desnecessários”. O jogo terá seus servidores atualizados para trabalhar com o mesmo sistema de 128 tick usado em Valorant.

Mas a pergunta que não quer calar é: qual impacto terá isso no cenário competitivo? Lewis acrescentou que ainda não está claro se Counter-Strike 2 vai impactar o cenário de CS:GO, somente a Valve poderá responder mais à frente.

Agora é esperar para ver do que se trata o chamado Counter-Strike 2. Como diz Lewis: o jogo está “quase pronto para começar”.