Confira o que aconteceu de mais importante na Gamescom 2023

O evento trouxe 36 títulos, mas alguns chamaram mais atenção do que outros

A Gamescom 2023 começou nesta quarta-feira (23), em Colônia, na Alemanha. Apresentado por Geoff Keighley, o evento trouxe 36 títulos, mas alguns chamaram mais atenção do que outros.

O evento começou com uma performance linda no piano, com a trilha sonora de Starfield. Em seguida, tivemos um trailer live-action do jogo. Uma surpresa para os fãs de jogos indie foi o anúncio de Little Nightmares III.

Para aqueles que acharam que não tinha mais jogo ou que havia realmente caído no esquecimento, Black Myth Wukong apareceu com um trailer de gameplay, porém sem data de lançamento.

Killing Floor 3 e Age of Empires também marcaram presença com trailers de gameplay. Assassin’s Creed Mirage nos transportou para o século IX de Bagdá em seu novo trailer que você pode conferir abaixo:

Tekken 8 teve gameplay e finalmente a data de lançamento anunciada: 26 de janeiro de 2024. Para os amantes de FPS, Call of Duty Modern Warfare 3, rolou apresentação de gameplay e comentários de David Swenson, diretor criativo.

A nova expansão de Cyberpunk 2077 também foi apresentada de maneira incrível, revelando recursos exclusivos como a árvore de vantagens do Relic e muito mais:

Outro que surpreendeu a todos com “muita coisa” acontecendo em tela, foi o tão esperado e desejado Mortal Kombat 1, trazendo dois novos personagens aos já conhecidos da série.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre muitos outros títulos, como Sonic Superstars, Sonic Frontiers Horizons, Fort Solis, The Crew Motorfest, Lords of the Fallen e Diablo 4, tivemos o que talvez mais tenha se destacado: Alan Wake 2. No trailer, um personagem é muito parecido com Max Payne, mas, na verdade, é Alex Casey, um dos personagens jogáveis. O game será lançado no dia 27 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series e PC.

Qual foi seu momento favorito da noite?