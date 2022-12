Authentic Games e outros influencers marcaram presença na E-Sports Brasília Experience

Evento também contou com campeonatos de Valorant, Free Fire e League of Legends

O fim de semana foi marcado pela primeira edição da E-Sports Brasília Experience, evento de games ocorrido no Pavilhão do Parque da Cidade que contou com participações como Rebeca Gamer, Sabrinoca, BatataGG, Gabriela Jinki, Maellen e do fenômeno Marco Túlio, o Authentic Games. O narrador Maki, também marcou presença e agregou à competição.

Com premiações somando 9 mil reais nos campeonatos de e-games, na sexta (9) tivemos o torneio de Free Fire; no sábado (10), foi a vez da galera de Valorant; e encerrando, tivemos o de League of Legends no domingo (11). O 3º colocado levava R$ 500; o 2º lugar ganhava R$ 1000; e o campeão ficava com R$ 1500.

Teve Arena Gamer com Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, fliperamas e arcades liberados, além de oficinas de desenvolvimentos de jogos e metodologia de cada jogo escolhido para os campeonatos. Já no fim do evento, foram liberados os PCs. E para quem gosta de uma parte mais técnica.

Conversei com o Leonardo Mendes, organizador do evento:

Game Life: De onde surgiu a ideia do evento e por quê?

Leonardo: Surgiu quando a gente percebeu a procura e fascíno por games da população de Brasília. Começamos a estudar quais eram os principais jogos que eles jogavam e identificamos três: Free Fire, Valorant e League of Legends. Daí tivemos a “ganância” de executar o primeiro campeonato de E-Sports de Brasília.

Você planeja fazer campeonatos de outros jogos, como Overwatch, Fifa, etc?

Isso aqui é só o início. Achamos melhor deixar outros jogos para as próximas edições.

Vocês trouxeram o Authentic Games, que é muito grande. Vocês já têm ideia de outros nomes para participar em uma próxima edição? Pretendem trazer mais influencers de Brasília?

Para nós, o céu é o limite! Enquanto tivermos grandes parcerias, estaremos almejando trazer grandes nomes. Quem sabe um dia o Nobru, né?! Vamos lutar por isso. O Maki, que é de Brasília e está por aqui, é um grande parceiro nosso, grande conhecedor. Creio que traremos outros bons influencers e bons narradores como ele.

Foto: Divulgação

É claro que conversamos também com o Marco Túlio, criador do canal Authentic Games. Hoje com mais de 20 milhões de inscritos, o Authentic Games foi além do YouTube e virou uma marca com mais de 1 mil produtos licenciados. É conhecido mais no meio da criançada que gosta de jogar Minecraft, apelidados carinhosamente de maninhos e maninhas.

Karol: No canal tem Minecraft, Roblox, Kukoos, Brawl Stars e até Grounded. Mas, conta pra gente: quais jogos você joga no off?

Marco Túlio: Gosto muito de jogar God Of War, The Last of Us, que virou um dos meus jogos favoritos… gosto de Plants VS Zombies, Lego (inclusive, dublei o Superboy em Lego DC: Super-Villains). Também curto Mario e Kirby.

Como começou sua amizade com o Spok?

O Spok é um amigo de longa data, nos conhecemos no Skype. À época, estávamos fazendo uma série no canal chamado Minecraft Guerra, que reunia vários outros youtubers. Alguém estava criando todo o conceito e recolhendo os nomes de todos que iriam participar e acabou criando esse grupo no Skype. Na interação ali do grupo, acabamos passando a ter mais afinidade e chegamos até a morar juntos por um tempo para fazer as produções.

Qual encontro com fã que mais te marcou?

Foi em um hospital em Sorocaba, com um maninho. Havíamos acabado de fazer um show, e ele não pôde ir porque estava com problemas de saúde. Fiemos questão de irmos ao encontro dele, dar uma atenção, tirar uma foto, levar um presentinho. Isso me marcou demais.

Você fazia eventos. O último que chegou a planejar, o Bugou Geral, não deu certo por conta da pandemia. Tem planos de voltar com esses projetos?

Temos planos para eventos, mas o show Bugou Geral seria nossa 4ª turnê. Durante a história da marca Authentic fizemos algumas, e essa seria mais uma. Seria inovador e muito legal por ter outro youtuber dividindo o palco. A amizade continua com esse parceiro, então, quem sabe, né?! O projeto já está pronto.

Na última quinta-feira tivemos o TGA. Para quem você estava torcendo?

Para God of War, com certeza. Ele e TLOU foram os melhores jogos que joguei na vida. Cada momento que eu jogava, eu pensava: “Glória a Deus por esse estúdio”. Até o final é emocionante, e esse jogo, que é um filme jogável, é incrível demais! Também terminei The Last Of Us recentemente, e… uau! São duas obras de arte.

É sempre muito bom ter eventos assim aqui na nossa capital federal, já que nem sempre conseguimos estar nos que acontecem em São Paulo. Vamos torcer para que eles se multipliquem!