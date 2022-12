Veja todos os jogos anunciados no The Game Awards

Reuni tudo que você precisa saber sobre o oscar dos videogames. Vem conferir!

Rolou, na última quinta-feira (8), o The Game Awards, o oscar dos videogames. Foi uma noite de muitas surpresas, já que não tivemos vazamentos antes da cerimônia.

Começamos com o anúncio de uma DLC de Dead Cells com nada mais nada menos que Castlevania, que chega em 2023. Em seguida, Vampire Survivors, anunciado para mobile com versão para Android e iOS — já disponível. Outro que chegará em breve para mobile será Valiant Hearts, com parceria com a Netflix Games.

A galera do PC agora terá a chance de curtir o grandioso Returnal, que chega para o console supremo no início de 2023. Para quem gosta de um survival horror, tivemos o trailer de Post Trauma, que já é possível colocar em sua lista de desejos na Steam, mas também virá para consoles.

Tem um impostor entre nós? Até que tinha mesmo, hein… mas falamos disso mais à frente. Agora estou falando sobre o novo modo de jogo do querinho Among Us, que já está disponível. E continuando na linha indie, Viewfinder foi uma das coisas mais lindas que vi no pré-show. Um jogo de puzzles que brinca com a perspectiva de uma maneira impressionante!

Teve jogo brasileiro anunciado, o Relic Hunters Legend; jogo que não víamos há um tempinho, caso de Atomic Heart; já outros tinham até demo disponível, mas deu as caras anunciando sua data de estreia — estou falando de Scars Above; houve trailers que esbanjaram beleza e nos deixaram admirados, como no caso de Replaced e, em seguida, After Us.

A beleza das artes marciais também se fez presente, com a Capcom trazendo um trailer de Street Fighter 6 com sua data de estreia para 2 de junho de 2023.

Pegando todos de surpresa (e graças a Deus por isso), a Supergiant Games nos fez felizes ao nos mostrar o trailer de Hades II, completinho com um pouco de história, cenários, personagens e gameplay.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto uns entregam muito, outros nos deixam sem entender nada, mas que já nos faz querer ficar de olho nas próximas aparições. É o caso do trailer de Judas, do mesmo criador de Bioshock, o Ken Levine.

Saindo da linha de seus jogos, ‘Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon’ veio com sua versão chibi para surpreender todos os fãs da franquia. E não só eles saíram da linha, mas o Batman também fez sua aparição no trailer de ‘Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça’ de uma maneira bem diferente do que conhecemos.

Com direito a comemorar de pé, finalmente teremos o aclamado The Last of Us Parte I para PC, chegando no dia 3 de março de 2023. E continuando de pé, mas para respeitar e ao mesmo tempo ficar parado sem entender nada, tivemos finalmente a resposta dos posts enigmáticos do senhor Hideo Kojima. E essa foi mesmo a resposta que tivemos, porque o trailer de Death Stranding 2 é só mais um outro grande enigma.

Dado o sucesso e aclamação por parte da crítica, seria vacilo não fazer uma continuação de Star Wars. A Respawn não deixou essa passar e nos apresentou a Star Wars Jedi Survivor, que chega em 17 de março de 2023. E se falamos de jogos aclamados, não podemos esquecer que os criadores de Celeste anunciaram seu novo game: Earthblade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Se por um lado teve muita novidade, por outro tivemos um jogo batendo o ponto no TGA mais uma vez — mesmo com a gente não aguentando mais ver. Foi o caso de Forspoken, aparecendo para anunciar sua demo.

E se juntarmos criadores de grandes jogos como Call of Duty e Dead Space, o que será que sai? Vamos saber isso quando Immortals of Aveum chegar, em 2023.

Tivemos outros trailers como Dune:Awakening, Nightingale: Realmwalker’s Journey, Baldur’s Gate 3, Wayfiner, Blue Protocol, Remanant II, Transformers Reactivate, Company of Heroes, Bnishers: Ghosts of New Eden, Warhammer 40000 Space Marine 2, Meet Your Maker, expansão de Cyberpunk 2077, Crash Team Rumble, Armored Core VI: Fires of Rubicon, ente outros.

Dois trailers que deixaram todos loucos e super animados para que cheguem logo foram Diablo IV, com um trailer épico e, na minha opinião, o mais lindo do evento, e Final Fantasy XVI, fechando com chave de ouro os anúncios da noite com o segundo vídeo mais bonito do TGA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os jogos que se destacaram na noite, com certeza foi o God of War Ragnarok, qu elevou 6 prêmios para casa e o grande ganhador do Melhor Jogo do Ano foi para Elden Ring.

Eu amei o evento e me diverti bastante assistindo com meus amigos. Mas como nada pode ser perfeito, tivemos uma situação chata após o discurso de Hidetaka Miyazaki e sua equipe. Um garoto de 15 anos, chamado Matan, subiu com a equipe como se fizesse parte do grupo, e após Miyazaki terminar seus agradecimentos, ele foi ao microfone dedicar o prêmio ao Bill Clinton. Em seguida foi retirado pelos seguranças e após finalizar o evento, Geoff Keighley twittou informou que o menino tinha sido preso. Situação chata mas que gerou muitos memes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E você, o que achou do evento? Me conta!