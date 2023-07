Anime de Overwatch estreia dia 6 de julho

Agora é torcer para que este anime caia nas graças dos fãs novos e antigos, que não estão muito satisfeitos com o que tem sido entregue em Overwatch 2

Se você, assim como eu, é apaixonado pelas animações de Overwatch, a ideia de um anime contando a história alegra nossos corações. A Blizzard sempre trouxe várias delas desde a estreia do jogo, mas nunca de uma maneira conjunta. Mas, talvez, podemos estar vendo isso mudar: nesta quinta-feira (6), a editora lançará uma minissérie sobre o game no canal oficial no YouTube, a partir das 13h.

Com um elenco incrível, as animações foram as responsáveis por Overwatch ter sido um grande sucesso em 2016, ano em que foi lançado. A ideia de ter uma série, animação ou filme sempre foi o desejo da comunidade do game, que pede isso há anos. Eu mesma sou louca por um filme! Sabemos que o universo é rico e que ainda precisamos entender algumas coisas que ficaram com pontas soltas. Agora é torcer para que este anime caia nas graças dos fãs novos e antigos, que não estão muito satisfeitos com o que tem sido entregue em Overwatch 2, e que isso desperte a Blizzard para entregar mais conteúdo para dentro do jogo e mais produções desse tipo.

O anime contará com três episódios e se chamará Genesis. O trailer oficial acima apresenta um mundo onde as IAs auxiliam no cotidiano de humanos, até que tudo muda e inicia-se a Crise Omnic, a rebelião de IA. Nesse cenário podemos ver Reinhardt, Torbjörn e Ana, acompanhados também de uma pesquisadora e membro fundador da organização Overwatch, chamada Mina Liao.

Não seguindo o mesmo estilo de animação, a minissérie terá episódios de cerca de cinco minutos.

Já estou ansiosa! Quem também está?