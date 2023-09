Alone in the Dark é adiado para fugir da movimentação do mês de outubro

O jogo não precisa de mais polimento ou algo parecido, portanto o adiamento é simplesmente para fugir de uma grande avalanche de títulos que chegarão no próximo mês

O clássico Alone in the Dark adiou seu lançamento, que estava previsto para outubro. A nova data já está definida: 16 de janeiro.

O jogo não precisa de mais polimento ou algo parecido, portanto o adiamento é simplesmente para fugir de uma grande avalanche de títulos que chegarão em outubro.

A editora THQ Nordic observou que o “assustador abraço da solidão” do jogo seria “inalcançável em um mês de jogos tão movimentado como outubro”. No próximo mês, teremos lançamentos de Super Mario Bros. Wonder, Forza Motorsport, Homem-Aranha 2, Assassin’s Creed Mirage, Detetive Pikachu Returns, Sonic Superstars, Alan Wake II e muitos outros.

Como a agenda de lançamentos em setembro também está lotada, o lançamento de Alone in the Dark em janeiro dará aos jogadores mais tempo para terminar Starfield, Baldur’s Gate 3, Mortal Kombat 1 e uma nova rodada de DLC Cyberpunk 2077. É interessante notar que nenhuma das novidades de setembro e outubro são jogos de terror de sobrevivência (embora Alan Wake chegue perto) e, por isso, o título poderia ter encontrado um nicho de qualquer maneira.

O título original de Alone in the Dark é considerado o primeiro jogo de terror de sobrevivência em 3D, superando Resident Evil por quatro anos. Desde a década de 1990, houve sequências, spinoffs e até outras tentativas de reiniciar a franquia, mas sem sucesso. Esta última parcela é a primeira entrada da linha principal desde 2015 e o primeiro jogo da série desenvolvido desde que a THQ Nordic comprou a licença da Atari, em 2018.

A história desta vez foi escrita por Mikael Hedberg, a mente por trás dos jogos de sobrevivência ‘Soma’ e ‘Amnesia: The Dark Descent’. Os designs das criaturas estão sendo gerenciados pelo colaborador de longa data de Guillermo del Toro, Guy Davis. A THQ Nordic afirmou que o novo Alone in the Dark é um jogo completamente original, mas contará com personagens jogáveis ​​dos títulos dos anos 1990. Ele será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC em 16 de janeiro de 2024.